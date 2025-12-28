کد خبر: ۳۲۵۲۶۴
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۶
به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی
علم جهتدار؛ راهحل گرفتاریها(درمکتب امام)
تمام گرفتاریهایی که ما در این طول مدت تاریخ داشتیم بهرهبرداری از جهالت مردم بوده است. جهالت مردم را آلت دست قرار دادند و برخلاف مصالح خودشان تجهیز کردند. اگر علم داشتند؛ علم جهتدار داشتند، ممکن نبود که مخرّبین بتوانند آنها را به یک جهتی که بر خلاف آن مسیری است که مسیر خود ملت است تجهیز کنند. علم و سواد است با آن جهتی که باید به او توجه کرد، که میتواند ملت را از همه گرفتاریها نجات بدهد.
صحیفه امام؛ ج13؛ ص452 | جماران؛ 6 دی 1359