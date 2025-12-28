افزایش جمعیت زنان قربانی خشونت
آمارها نشان میدهد که خشونت علیه زنان در آلمان با افزایش همراه بوده و این موضوع همزمان با فصل تعطیلات تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، خشونت علیه زنان در کشورهای اروپایی، ازجمله آلمان، به یک بحران بزرگ تبدیل شده است. یکی از راهکارهایی که برای مواجهه با این موضوع ارائه شده بود، تاسیس پناهگاههای زنان بود.
حال با رسیدن فصل تعطیلات در آلمان، توجه رسانهها به ازدحام زنان در این مراکز جلب شده است. اما کارشناسان میگویند که فقط در تعطیلات نیست که پناهگاههای زنان شلوغ و با کمبود جا مواجه میشوند.
«ناوینا رایکارد»، مددکار اجتماعی در سازمان غیردولتی «کمک به زنان نیازمند- پناهگاه زنان بُن» در مصاحبهای با دویچهوله گفت: تقریبا هر روز باید به زنان یا خانوادهها بگوییم که هیچ ظرفیت خالی نداریم. این به این دلیل نیست که زنان به حمایت نیاز ندارند، بلکه به این دلیل است که ما جای بیشتری نداریم. این وضعیت بهویژه در ایام کریسمس و تعطیلات حادتر میشود. این مددکار اجتماعی افزود: براساس تجربه ما، تقاضا در این مدت به طور قابلتوجهی افزایش مییابد. شرایط زندگی، تعطیلات و مرخصیهای مدرسه یا محل کار بهعنوان تقویتکننده خشونت موجود علیه زنان عمل میکنند. آخرین آمار اداره پلیس جنائی فدرال آلمان (BKA) نیز نشان میدهد که مقیاس خشونت خانگی در این کشور چقدر گسترده است. براساس تازهترین گزارش، حدود ۲۶۶ هزار قربانی خشونت خانگی در سال ۲۰۲۴ در آلمان ثبت شدهاند که بیش از هر زمان دیگری بوده و افزایشی ۳.۸درصدی در مقایسه با سال قبل را نشان میدهد.
براساس آمارها، بیشتر افراد آسیبدیده زنان هستند. خشونت توسط شریک زندگی به طور ویژه گسترده است و در حدود ۸۰درصد از این موارد، قربانیان زن هستند. «کارین پرین» وزیر زنان و خانواده آلمان گفت: این بدان معناست که در هر ساعت در آلمان ۱۵ زن قربانی خشونت شریک زندگی خود میشوند. او تاکید کرد که این ارقام فقط موارد گزارششده را نشان میدهند. کارشناسان فرض میکنند که کمتر از ۵درصد از موارد خشونت توسط شریک زندگی گزارش میشود. بهگفته آنها، میزان واقعی خشونت علیه زنان در آلمان به طور قابلتوجهی بیشتر است.
تعداد کل جرایم علیه زنان و دختران نیز در این کشور افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۰۸ دختر و زن بر اثر خشونت شریک زندگی جان خود را از دست دادهاند.
براساس الزامات کنوانسیون استانبول در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان، آلمان با کمبود پناهگاههای زنان مواجه بوده و این شکاف سالهاست که شناخته شده است.
مطالعات انجام شده توسط وزارت فدرال امور خانواده، سالمندان، زنان و جوانان آلمان نشان میدهد که از هر دو زن، یک نفر نمیتواند جایی در پناهگاهها در منطقهای که زندگی میکند پیدا کند. دو سوم آنها حتی باید در مکانی دور، به طور معمول صدها کیلومتر دورتر از خانه و اجتماع قبلی خود اسکان داده شوند. پناهگاه زنان Autonomes Frauenhaus Bonn میگوید که هر روز با ازدحام جمعیت مواجه است.
«سونیا گرافشافت» یکی از کارکنان این پناهگاه، گفت: وقتی جایی خالی میشود، به طور معمول ظرف یک تا دو ساعت دوباره پر میشود.
این مرکز میگوید که ۱۵ تخت برای زنان و ۱۱ تا ۱۴ تخت برای کودکان دارد، اما به طور معمول افراد بیشتری همزمان در آنجا اسکان داده میشوند. دسترسی به خدمات حمایتی بهویژه برای زنان پناهنده یا مهاجر دشوار است. موانع زبانی، عدم آگاهی از سیستمهای حمایتی و به طور معمول شبکههای اجتماعی بسیار کوچک، دسترسی به آن را دشوار میکند.
گرافشافت اظهار داشت: صحبت کردن در مورد خشونت به اندازه کافی دشوار است. صحبت کردن به زبان خارجی حتی دشوارتر است و برای بسیاری از زنان عملا غیرممکن است.
مشکل زبان با محدودیتهای قانونی و مالی تشدید میشود، زیرا بسته به مدل تأمین مالی، همه زنان، مانند دانشجویان یا زنانی که وضعیت اقامت امنی ندارند، پذیرفته نمیشوند.
«ناوینا رایکاردت» از سازمان غیردولتی «کمک به زنان نیازمند»، گفت: این واقعیت که خشونت تنها دلیل پناه دادن به کسی نیست، بلکه مدارک درآمد یا اقامت نیز در آن نقش دارند، برای بسیاری از زنان کشنده است.