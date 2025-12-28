نفوذ «هوای سرد قطبی» به ایران و بارش برف و باران در اکثر مناطق کشور
با نفوذ توده «هوای سرد قطبی» به کشور، بخش گستردهای از ایران در روزهای آینده با کاهش محسوس دما روبهرو میشود.
همزمان با آغاز فعالیت سامانه بارشی گسترده در کشور و تلاقی این شرایط با نفوذ هوای سرد از عرضهای بالاتر رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در گفتوگو با ایسنا، جزئیات فعالیت سامانه بارشی پیشرو را تشریح و با تاکید بر اینکه ثبت رکورد تنها درخصوص کاهش دما پیشبینی شده است و شاهد بارش برف کمسابقه نخواهیم بود، اظهار داشت: روز یکشنبه بارشها در استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، جنوب کرمان، هرمزگان، خراسانجنوبی، بخشهایی از خراسانرضوی، قزوین، البرز، بخشهایی از استان تهران و اصفهان رخ داد و در برخی مناطق بهویژه مناطق سردسیر، این بارشها عمدتاً بهصورت برف بود.
صادق ضیائیان افزود: روز دوشنبه بارشها در آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب فارس، جنوب بوشهر، کرمان، هرمزگان، خراسانجنوبی و خراسانرضوی ادامه خواهد داشت. روز سهشنبه نیز گستره بارشها بخشهای وسیعی از غرب، شمال و شمالشرق کشور از جمله لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، خراسانشمالی، خراسانرضوی، یزد، خراسانجنوبی و بخشهایی از سیستان و بلوچستان را دربر میگیرد.
ضیائیان درباره شدت بارشها توضیح داد: بارشهای شدید در برخی مناطق شمالغرب بهویژه جنوب آذربایجانغربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، تا حدودی در آذربایجانشرقی و محورهای مواصلاتی اردبیل- گیلان انتظار میرود؛ بنابراین بارش برف در مناطق سردسیر با احتمال انسداد محورهای مواصلاتی بهویژه در راههای روستایی و گردنهها همراه است. در این شرایط جوی توصیه میشود از سفرهای غیرضروری پرهیز شود و خودروها حتما تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
ریزش هوای سرد قطبی از شمالغرب کشور
وی در ادامه با اشاره به پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور توضیح داد: از روز دوشنبه با ریزش هوای سرد قطبی از شمالغرب کشور، ابتدا استانهای شمالغربی کاهش دما را تجربه میکنند. این افت دما در روز سهشنبه به نیمهشمالی کشور گسترش مییابد و صبح روز چهارشنبه به اوج خود میرسد، به طوری که تقریباً اغلب مناطق کشور کاهش دما را احساس خواهند کرد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: این شرایط ناشی از نفوذ یک سامانه بارشی در ترازهای میانی جو از سمت شمالغرب کشور است. جبهه گرم این سامانه در روزهای ابتدائی فعال میشود و جبهه سرد آن از روز سهشنبه اثرگذاری اصلی خود را نشان میدهد. همزمان از اواخر روز دوشنبه و طی روز سهشنبه، ریزش هوای سرد از عرضهای قطبی به سمت کشور آغاز میشود که موجب کاهش محسوس دما و تغییر نوع بارشها در بعضی مناطق نیز خواهد شد.
کاهش ۱۰ تا ۱۲درجهای دما در برخی نقاط
ضیائیان ادامه داد: کاهش دما در برخی نقاط نیمهشمالی کشور میتواند به صورت نقطهای و نسبت به شنبه (۶ دیماه) حدود ۱۰ تا ۱۲درجه سانتیگراد باشد.
وی افزود: کاهش دما در همه مناطق عدد یکسانی ندارد و بسته به موقعیت جغرافیایی، ارتفاع و شرایط محلی، میزان افت دما متفاوت خواهد بود. به همین دلیل در برخی شهرها کاهش شدیدتر و در برخی دیگر خفیفتر احساس میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پاسخ به این پرسش که آیا این موج سرما کمسابقه محسوب میشود؟ بیان داشت: احتمال دارد در مناطقی از نیمهشمالی کشور، رکورد دمای همان روز و نه تمام دوره آماری شکسته شود البته این رکوردها بیشتر مربوط به دماست و لزوماً به بارش برف مرتبط نیست.
ضیائیان تاکید کرد: ویژگی مهم این موج سرما، گذرا بودن آن است، به طوری که پس از صبح چهارشنبه که بیشترین کاهش دما اتفاق میافتد، روند افزایش دما آغاز میشود و دما به تدریج به شرایط نرمال بازمیگردد.
تهران اولین برف امسال را میبیند؟
وی اظهار داشت: به غیر استانهای جنوبی احتمالا همه استانها برفی میشود. در مورد شهر تهران، اگرچه میزان بارش قابلتوجه پیشبینی نمیشود اما از یکشنبهشب تا دوشنبه صبح، در مناطق شمالی و دامنههای کوهستانی شهر احتمال بارش برف وجود دارد. همچنین در روز سهشنبه، با تقویت سرما، این احتمال افزایش مییابد و ممکن است مناطق بیشتری از پایتخت شاهد بارش برف باشند؛ هرچند با توجه به اینکه در صورت بارش برف، این اولین برف سال جاری تهران خواهد بود، در حال حاضر نمیتوان با قطعیت درباره شدت و گستره آن اظهارنظر کرد.
ضیائیان در پایان گفت: با توجه به کاهش محسوس دما، بارش برف و احتمال بروز مخاطرات زمستانی، لازم است دستگاههای اجرائی، امدادی و خدماتی آمادگی کامل داشته باشند و مردم نیز هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از ترددهای غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کنند.