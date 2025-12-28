مردم خون اهدا کنند
جانشین وزیر بهداشت با اشاره به نیاز مبرم به خون در کشور از مردم دعوت کرد خون اهدا کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعی از معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت روز یکشنبه با حضور در مرکز انتقال خون وصال شیرازی، خون اهدا کردند.
جانشین وزیر بهداشت در این برنامه اظهار داشت: سازمان انتقال خون یکی از بخشهای اساسی و محوری در ارائه خدمات درمانی کشور است. در واقع، ذخایر خون و فرآوردههای خونی جزو نیازهای استراتژیک کشور محسوب میشوند.
علی جعفریان افزود: در سطح کشور، از ظرفیت بسیار ارزشمند اهدای خون مردم استفاده میشود و ما جزو معدود کشورهایی در دنیا هستیم که تقریباً تمام خون مورد نیازمان از طریق اهدای داوطلبانه تأمین میشود؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا این روند وجود ندارد. این موضوع افتخار بزرگی است و نشاندهنده همراهی سخاوتمندانه مردم عزیز ماست.
جعفریان در مورد فرآوردههای خونی نیز توضیح داد: بخشی از خون مستقیماً در بیمارستانها مصرف میشود؛ مانند پلاکت، پلاسما و گلبول قرمز متراکم. بخش دیگری، عمدتاً از پلاسما، برای تولید دارو استفاده میشود؛ از جمله آلبومین و برخی محصولات دیگر. بخش کوچکی از این داروها در داخل کشور تولید میشود، اما بخش عمده پلاسما به خارج از کشور ارسال و فرآوری میشود و سپس بهصورت دارو به کشور بازمیگردد.
وی با بیان اینکه نیاز ما به پلاسما بیش از ظرفیت فعلی است، ادامه داد: برآوردها نشان میدهد نیاز کشور بیش از یک میلیون لیتر پلاسما در سال است، در حالی که در حال حاضر حدود 600 هزار لیتر تأمین میشود. برای جبران این کمبود، دو مسیر در نظر گرفته شده است یکی افزایش ظرفیت پالایشگاههای داخلی که در حال حاضر دو پالایشگاه فعال داریم ولی ظرفیت آنها هنوز پایین است و مسیر دیگر، ارسال پلاسما به خارج از کشور برای تبدیل به دارو و بازگشت آن، است.
جانشنین وزیر بهداشت تاکید کرد: از مردم عزیزمان خواهش میکنم هر فردی که بیماری جدی ندارد، به مراکز انتقال خون مراجعه کند. مطمئن باشند که همکاران ما بررسیهای دقیق انجام میدهند و اگر کوچکترین مشکلی وجود داشته باشد، فرد از فرآیند اهدا خارج میشود. خانمها و آقایان، جوانان و افراد مسن، هیچ نگرانی نداشته باشند. در مراکز انتقال خون، ابتدا معاینات و پرسشهای لازم انجام میشود و تنها در صورت نداشتن منع پزشکی، خونگیری صورت میگیرد. این کار میتواند کمک بزرگی برای جبران کمبود خون باشد، بهخصوص در فصولی که میزان اهدا کمتر میشود. گروه خونی O معمولاً بیشترین کمبود را دارد.