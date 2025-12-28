دستگیری ۲۵۳ سارق و مالخر در عملیات ۴۸ساعته پلیس تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۲۵۳ سارق و مالخر در ۴۸ ساعت خبر داد و به سارقان هشدار داد که در صورت مقاومت، با شلیک گلوله رو‌به‌رو خواهند شد.

به گزارش ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان اظهار داشت: من به همکارانم در سراسر پایتخت افتخار می‌کنم که با کار شبانه‌روزی خود باعث کاهش آمار سرقت‌ها شده‌اند. در طرح اخیر پلیس آگاهی، همکارانم موفق به دستگیری ۲۵۳ سارق و مالخر شدند. از این سارقان ۴۰۰ دستگاه تلفن همراه سرقتی، یک کیلوگرم طلا و ۳۰ دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

محمدیان افزود: بخشی از اموال سرقت شده به سایر استان‌ها انتقال داده شده بود، همچنین بخش دیگری نیز در استان‌های دیگر سرقت شده بود، اما به تهران انتقال داده شده بود که همه آن‌ها جمع‌آوری شدند. وی ادامه داد: ان‌شاءالله به نحوی سارقان را مهار کنیم که دیگر فرصتی برای سرقت وجود نداشته باشند. در حال حاضر نیز میزان سرقت‌ها کم شده، اما از نظر ما حتی یک سرقت هم زیاد است و امیدواریم به عدد صفر برسیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در حال حاضر میزان سارقان در زندان‌ها بسیار زیاد است که در ۱۸ سال اخیر این مسئله بی‌نظیر است. این سارقان به مرخصی نمی‌روند و پذیرش قرار نیز برای آن‌ها انجام‌ نمی‌شود و این‌گونه سختگیری به سارقان نیز کم‌سابقه است و اینچنین شاهد کاهش آمار سرقت‌ها هستیم.

محمدیان اعلام کرد: به همه سارقان هشدار می‌دهیم که مقابل پلیس مقاومت نکنند وگرنه مورد ضرب گلوله قرار می‌گیرند و با آن‌ها تعارفی نداریم زیرا پلیس هم توانایی و امکانات دارد و هم قانون پشتش است.