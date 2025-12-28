حفاری زیرزمینی در بازار تهران 190متر است نه 5هزار متر

برای انتقال بار از زیرزمین‌ چند سال پیش طرحی مطرح شد اما به گفته رئیس شورای شهر قابلیت اجرا نداشت و رد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، عکس‌هایی منتشر شد که تونلی به مساحت پنج هزار متر در زیر بازار تهران حفر شده است. اما مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران دیروز گفت که «ما تونل نداریم، بلکه قنات داریم و روی آن نظارت می‌کنیم.»

چند سال پیش طرحی به شورای شهر ارائه شد که براساس آن قرار بود اجناس از طریق مسیرهای زیرزمینی به سراهای بازار منتقل شود، اما به گفته چمران، این طرح قابلیت اجرا نداشت و رد شد.

سرای آزادی، سرای دستمالچی و سرای زیبا که در کنار یکدیگر قرار دارند از دهه نود اقدام به حفاری‌ در طبقات زیرزمین کردند و آیینی شهردار منطقه ۱۲ می‌گوید که «حفاری بدون مجوز بوده و وقتی در این دوره شهرداری متوجه تخلف شد، جلوی کار را گرفته‌ و به قوه قضائیه هم اعلام‌ کردیم.»

روزانه حدود پنج هزار نفر در این سراها تردد می‌کنند و به‌دلیل حفاری‌های انجام‌شده، سراها ناایمن شده‌اند؛ به ‌طوری‌که هر لحظه امکان فروریزش وجود دارد و احتمال تکرار حوادثی مانند پلاسکو و متروپل مطرح است.

رضا بنددریان کارشناس حفاری می‌گوید که تنها یک حلقه حفاری انجام شده و این موضوع نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد.

در مقابل، داوود صارمی کارشناس ایمنی تأکید می‌کند که حفاری‌ها، ایجاد تونل و ساخت مغازه‌ها و انبارهای جدید بدون توجه به اصول ایمنی انجام شده؛ به‌گونه‌ای که آثار آن به‌وضوح در سقف‌هایی که دچار خمش شده‌اند و ستون‌هایی که موج برداشته یا به‌شدت تضعیف شده‌اند، مشاهده می‌شود و هر لحظه ممکن است مغازه‌ها پایین بیاید.

کارشناسان می‌گویند که حفاری و زاغه‌کنی با هدف ایجاد فضاهای تجاری غیرقانونی برای فروش به مردم انجام شده و لازم است هرچه سریع‌تر به‌منظور رعایت مسائل ایمنی و حفظ جان شهروندان، دستور پلمب بخش‌های غیرمجاز صادر شود.

میزان حفاری در بازار چقدر است؟

شهردار منطقه ۱۲ با بیان اینکه کل حفاری‌ها در بازار ۱۹۰ متر بوده است، گفت: این حفاری‌ها مربوط به دهه ۹۰ است و در این دوره مدیریت شهری، وقتی متوجه شدیم جلوی کار را گرفته و به قوه قضائیه اعلام‌ کردیم.

محمد آیینی در گفت‌گو با خبرگزاری فارس درباره حفاری در بازار تهران اظهار داشت: در ماه‌های ابتدائی حضور بنده در شهرداری منطقه ۱۲، با تلاش همکاران ما در شهرداری ناحیه ۳ این منطقه که ناحیه بازار محسوب می‌شود، یک تخلف بزرگ شناسایی شد. این تخلف مربوط به حفاری بدون مجوز و به‌نوعی خالی‌کردن زیر این پاساژ بود که در بررسی‌ها مشاهده شد.

وی ادامه داد: زمان اطلاع ما از این موضوع، مصادف با تعطیلات فروردین‌ماه امسال بود. از همان ابتدا این تخلف شناسایی و مسئولان ذی‌ربط را در جریان گذاشتند. در همین راستا، چندین بازدید نیز با حضور نمایندگان دادستانی ناحیه ۳۷ و ناحیه ۱۲ تهران انجام شد.

آیینی افزود: این موضوع را به‌صورت رسمی و کتبی اعلام کردیم و بارها از دستگاه قضائی درخواست کرده‌ایم که در این خصوص تصمیم‌گیری جدی صورت گیرد. در نهایت مقرر شد مجموعه مالکان یا افرادی که مدعی مالکیت این پاساژ هستند، مشاور بگیرند تا نظر فنی درباره میزان استحکام بنا پس از اتفاقات رخ‌داده اعلام شود، اما این اقدام انجام نشد و ما ناچار شدیم رأساً وارد عمل شویم.

شهردار منطقه ۱۲ گفت: در همین راستا، مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی که به‌نوعی بالاترین مرکز تخصصی دولتی در این حوزه محسوب می‌شود، دعوت شد و بررسی‌های لازم را انجام داد. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که باید درخصوص نوسازی این پاساژ، اقدام عاجل صورت گیرد.

آئینی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود پنج‌هزار متر حفاری صورت گرفته است بیان داشت: کل حفاری ۱۹۰متر بوده است و پنج هزار متر مربوط به تخلفات ساختمانی این مکان‌ها است. وی در پاسخ به زمان دریافت گزارش گفت: حدود یک ماه پیش این گزارش به دست ما رسید. از فروردین‌ماه که این محل شناسایی شد تا آبان‌ماه امسال، هیچ تخلف جدیدی رخ نداده است. این تخلفات مربوط به سال‌های گذشته است؛ نه سال جاری و نه حتی سال گذشته، بلکه احتمالاً از اواسط دهه ۹۰ آغاز شده و تا پایان سال گذشته ادامه داشته است.

شهردار منطقه ۱۲ درباره عامل اصلی تخلف اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موضوع را شناسایی کرده و در حال بررسی است. جان مردم برای ما از هر چیزی مهم‌تر است. اگر خدای‌نکرده در این محل حادثه‌ای رخ دهد، مهم‌ترین موضوع جان شهروندانی است که در این مجموعه تردد دارند و کسبه‌ای که در آن مشغول فعالیت هستند. در چنین موضوعی هیچ‌گونه مماشاتی جایز نیست و باید محکم ایستاد که خوشبختانه شهرداری در این پرونده محکم ایستاده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تصمیمات مناسبی که از سوی دادستانی تهران اتخاذ خواهد شد، به‌زودی اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و نوسازی این مجموعه آغاز می‌شود. شهرداری در کنار مردم بوده، هست و خواهد بود و گام نخست در این مسیر، انجام بررسی‌های فنی، فازبندی، تعطیلی بخش‌هایی از بازار، ساخت‌وساز و جابه‌جایی‌هاست تا این فرآیند به‌درستی اجرائی شود.