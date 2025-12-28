کد خبر: ۳۲۵۲۵۲
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۵
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
نقطه اصلی درگیری با آمریکا
مهران کریمی: «نکته مهم پیام رهبر انقلاب به دانشجویان انجمنهای اسلامی در اروپا این بود که نقطه ثقل اصلی در جنگ۱۲روزه را «ارتش آمریکا» بیان کردند و پیروزی را برآمده از ایمان، عمل صالح و اتکا به توان داخلی دانستند. این یعنی نقطه اصلی درگیری دولت سلطهگر آمریکاست و رژیم صهیونی زائده اوست.»
از دل قم تا قلب پاریس و لندن
کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «بیانیه رهبر انقلاب به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، یادآوری دوبارهای بود از اینکه «دانشجو» یعنی طلایهدار ایمان و هویت در میدانهای سرد غربت فکری. این صدا از دل قم تا قلب پاریس و لندن میرسد.»
اوج خضوع
محمدرضا دهقان با انتشار تصویری از نامه شهید حاج قاسم سلیمانی که در آن ضمن درخواست برای ادامه تفحص پیکر شهدای مدافع حرم نامه را با عبارت «دستتان را میبوسم» به پایان برده است، نوشت: «نامهای از شهید سلیمانی برای اهتمام بیشتر به یافتن پیکر شهدای مفقودالاثر جنوب و خانطومان. صادقانه میگم؛ من فرماندهای در این سطح ندیدهام که حتی در مکاتبات اداری و رسمی، اینچنین با اخلاص، متواضع و بیادعا سخن بگوید.»
ایران بر مدار
کاربری با انتشار این تصویر و با اشاره به پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا در روز گذشته نوشت: «افتخار میکنم به ایرانی بودنم؛ وقتی میبینم ایران با تکیه بر دانش خودش و توان متخصصانش، به قدرت فضائی رسیده و ماهوارههایش را به فضا میفرستد.»
الگوی عقبافتاده
سلمان معمار: «ترانه علیدوستی هیچ بازتابی در مردم واقعی ایران ندارد، جز یک قشر اقلیت کوچک دگوری که صدای بلندی دارند و قدرت را هم گروگان گرفتهاند. قشری که با دلار ١٣۵ و حقوق ٢٠٪ دغدغهاش کشف حجاب و کپی زن غربیشدن است! همینقدر پرت و عقب افتاده.»
آه و ناله بس است
مهدی مجاهد: «همانطور که تصویرسازیِ ایران ضعیف، محرک دشمن برای حمله نظامی بود، اقرار مستمر مسئولان به «ناتوانی دولت و بیپولی و بیبرنامگی»، محرک بازار، نرخ ارز، گرانی کالاها و جولان سوداگریهاست. این ابراز ضعفها اسمش هرچه باشد، تواضع و صداقت نیست! بساط آه و نالههای تلخ و بیثمر را جمع کنید.»
درسی از یک کوهنورد فهیم!
کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «کوهنوردِ فهیم، برای حضور از مترو کفش گلی خودش رو با نایلون پوشونده. چون فهمیده که هزینه تجربهش رو بقیه نباید پرداخت کنن. مسئولیت اجتماعی دقیقا همینجاها خودش رو نشون میده، توی همین جزئیات ساده و روزمره. حالا شما این منطق رو تعمیم بده به خیلی داستانهای دیگه مثل حجاب و امثالهم!»