قرارداد ۲۲ هزار دلاری معصومی با آذربایجان!
در حالی که فدراسیون کشتی ایران رضایت نامهای برای هیچ کشتیگیری صادر نکرده است اما امیررضا معصومی با قرارداد ویژهای به آذربایجان رفت.
در حالی که امیررضا معصومی کشتیگیر سنگین وزن کشورمان به دنبال حضور در آذربایجان و عقد قرارداد با این کشور بود، اما علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با این تصمیم مخالفت و اعلام کرد قصد ندارد برای این کشتیگیر رضایتنامه صادر کند. معصومی با وجود مخالفتهای علیرضا دبیر اما همچنان به دنبال حضور در آذربایجان بود و حتی فردین معصومی پدر این کشتیگیر که در ترکیب کادر فنی بانک شهر حضور داشت، پس از قهرمانی در لیگ عنوان کرد که رئیس فدراسیون برای پسرش تصمیم عادلانهای بگیرد. حالا خبر آمده که امیررضا معصومی با جمهوری آذربایجان قرارداد بسته است و حتی پیشنهاد مالی این کشور به معصومی ماهیانه ۲۲ هزار دلار است. معصومی در شرایطی با جمهوری آذربایجان قرارداد بسته است که رضایتنامهای از سوی فدراسیون کشتی ایران صادر نشده است. ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون کشتی درباره صدور مجوز برای امیررضا معصومی گفت: من این خبر را در فضای مجازی دیدم. اما فدراسیون کشتی هیچ رضایتنامهای برای کسی صادر نکرده است. بر اساس قوانین اتحادیه جهانی کشتی، در صورت عدم صدور رضایتنامه از سوی فدراسیون مبدأ، باید ۳ سال از آخرین باری که کشتیگیری موردنظر برای تیم ملی آن کشور روی تشک رفته، بگذرد تا بتواند برای کشور جدید رقابت کند. به این ترتیب معصومی با عقد قرارداد بدون رضایتنامه نمیتواند برای این کشور تا ۲۰۲۷ کشتی بگیرد. اما از ۲۰۲۶ میتواند در تمرینات کشتی آذربایجان حضور پیدا کند.