اسبقیان: پرونده تخلفات انتخابات بدنسازی در حال پیگیری حقوقی است

معاون وزیر ورزش ضمن تشریح آنچه منجر به ابطال انتخابات اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد، گفت که وزارت ورزش پرونده تخلفات این انتخابات را از طریق مراجع قضائی پیگیری می‌کند.

مجمع فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ۲۶ مهر با حضور ۱۲ کاندیدا برگزار شد که طی آن مجید تلخابی در پایان دو دور رأی‌گیری به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام انتخاب شد اما بعد از گذشت حدود دو ماه، اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها خبر از ابطال انتخابات داد. جعلی بودن مدرک تحصیلی مجید تلخابی، دلیل ابطال نتیجه انتخابات ۲۶ مهر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد اما سؤال اینجاست که «چطور با وجود تشکیل کمیسیون تطبیق به منظور بررسی مدارک کاندیداها و تأیید صلاحیت مدیریتی آنها و همچنین ارائه پرونده کاندیداها به مراجع ذی صلاح، بعد از انتخابات مدارک کاندیدایی، آن‌هم کسی که از مجمع رای اعتماد گرفته است، فاقد اعتبار و اصالت تشخیص داده می‌شود؟»

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در این زمینه گفت: وقتی مدرک تحصیلی کاندیداهای ریاست فدراسیون‌ها در سامانه نام‌نویسی بارگذاری و ثبت می‌شوند، استعلام لازم در مورد آنها از دانشگاه مربوطه گرفته می‌شود تا این‌گونه تأییدیه اصالت مدرک گرفته شود. در مورد فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و شخص مجید تلخابی که فرد منتخب مجمع انتخاباتی شد، این اقدام توسط دبیر مجمع صورت گرفته بود. در راستای این اقدام، دانشگاهی که مدرک تحصیلی آقای تلخابی از آنجا صادر شده بود (دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب) به صورت رسمی، صحت مدرک تحصیلی نامبرده را به وزارت ورزش اعلام کرد. این وزارتخانه هم بر اساسنامه دریافتی که... به مهر و امضای دانشگاه بود، صلاحیت آقای تلخابی را تأیید و انتخابات را با حضور وی برگزار کرد.

معاون وزیر ورزش تاکید کرد: بعد از برگزاری انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و پیش از صدور حکم برای فرد منتخب مجمع، ابهاماتی مطرح شد که طی آن بنا به دستور وزیر مقرر شد صحت و راستی مدرک تحصیلی مجید تلخابی از سامانه وزارت علوم هم استعلام گرفته شود، این سامانه اما مدرک صادر شده را فاقد اعتبار و اصلالت تشخیص داد. به همین دلیل انتخابات ۲۶ دی باطل اعلام شد و برگزاری انتخابات دوباره در دستور کار وزارت ورزش قرار داده شد.

اسبقیان با اشاره به اینکه از دیروز شنبه نام‌نویسی دوباره از کاندیداهای ریاست در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام آغاز شد، تاکید کرد: اداره کل حقوقی وزارت ورزش از طریق دستگاه‌های قضائی پیگیر این پرونده است. هم دانشگاهی که اقدام مدرک جعلی از سوی آن صادر شده است و هم فردی که اقدام به تأیید و صدور آن کرده است باید در این زمینه پاسخگو باشند. معاون وزیر ورزش گفت که وزارت ورزش بدون هیچ اغماضی، پرونده تخلف در انتخابات اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.