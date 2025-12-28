کدام کشتیگیران شانس حضور در قهرمانی آسیا را دارند؟
طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی علی یحییپور، ابراهیم الهی، مهدی یوسفی و ابوالفضل رحمانی، شانس بالایی برای حضور در قهرمانی آسیا دارند.
با پایان رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور تبریز، نگاهها به چرخه انتخابی تیم ملی و نفرات مدعی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا دوخته شده است. بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی، قهرمان کشور در صورتی که در رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) قرار داشته باشد، از شانس بسیار بالایی برای انتخاب شدن بهعنوان نماینده ایران در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی قرقیزستان برخوردار خواهد بود.
بر همین اساس، علی یحییپور در وزن ۵۷ کیلوگرم، ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم، از شانس بالایی برای حضور در ترکیب تیم ملی اعزامی به این رقابتها برخوردار هستند. با توجه به سیاست جوانگرایی کادر فنی و اهمیت چرخه انتخابی، عملکرد این نفرات در مسابقات قهرمانی کشور میتواند نقش تعیینکنندهای در ترکیب نهائی تیم ملی برای رقابتهای آسیایی داشته
باشد.