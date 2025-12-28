در حالی که پیش از این صحبت از تغییر در کادر فنی تیم ملی والیبال ایران از سوی پیاتزا مطرح شده، غلامرضا مؤمنی مقدم به عنوان یکی از گزینه‌های مدنظر برای دستیاری در تیم بزرگسالان قرار گرفته است.

تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ رقابت‌های مهمی را پیش‌رو دارد. اولین و جدی‌ترین مسابقه بلندقامتان ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ است که از ۱۳ تا ۲۲ شهریور ماه سال آینده به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. این مسابقات نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ هم به حساب می‌آید و برای والیبال ایران اهمیت زیادی دارد. روبرتو پیاتزا که در سال جاری هدایت تیم ملی والیبال ایران را در دو رویداد لیگ ملت‌های والیبال و قهرمانی جهان را برعهده داشت، حالا به دنبال تغییر در کادر فنی و ترکیب بازیکنان است. پیش از این امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تغییرات احتمالی در کادر فنی و بازیکنان تیم ملی از سوی سرمربی تیم خبر داده بود.

به گفته امیر خوش‌خبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران پیاتزا به دنبال جذب بازیکنان جوان به تیم ملی والیبال ایران است چرا که او راهی را آغاز کرده و اعتقاد دارد کشور ما استعدادهای جوان و خوبی دارد. حتی در زمان برگزاری لیگ ملت‌ها و مسابقات جهانی، او تیم ملی جوانان را زیر نظر داشت و به دقت عملکرد آن‌ها را دنبال می‌کرد. احتمالاً تعدادی از بازیکنان جوانان به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد. حالا طبق اعلام خبرگزاری مهر، رضا مؤمنی مقدم سرمربی تیم والیبال جوانان که سه قهرمانی در رده جوانان در مسابقات جهانی را در کارنامه خود دارد، یکی از گزینه‌های دستیاری پیاتزا است. تیم ملی والیبال جوانان با هدایت غلامرضا مؤمنی مقدم عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. این مسابقات شهریور ماه برگزار شد و شاگردان مؤمنی مقدم با شکست تیم‌های لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان، آرژانتین، آمریکا و ایتالیا به عنوان قهرمانی رسیدند. پیش از این تیم ملی والیبال ایران در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ به مقام قهرمانی جهان رسیده بود.