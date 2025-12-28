خواندنی از ورزش

* ایرج عرب سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در حکمی، کاوه درودی را به عنوان سرپرست نایب‌رئیسی این فدراسیون معرفی کرد. این حکم در حالی به درودی داده شد که او در مجمع انتخاباتی روز 26 مهر، یعنی همان مجمعی که نتیجه‌اش توسط وزارت ورزش به دلیل نامعتبر بودن حکم رئیس منتخب باطل اعلام شد، به عنوان یکی از نامزدهای ریاست حضور داشت و البته هیچ رأیی هم کسب نکرد. این انتصاب در حالی انجام شده که ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون طی روزهای 6 تا 20 دی ماه انجام می‌شود و همچنین دوره 6 ماهه حضور ایرج عرب روز 21 دی ماه به پایان می‌رسد.

* اردو جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در رویدادهای پیش رو با دعوت از 16 تکواندو در خانه تکوندو آغاز شد. این اردو با هدف آماده‌سازی هرچه بهتر ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات پیش‌رو برگزار می‌شود و تکواندوکاران دعوت‌شده تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی دنبال خواهند کرد. بر همین اساس و با نظر مجید افلاکی سرمربی تیم ملی مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسایی، امیرسینا بختیاری، امیررضا غلامی، مهران برخورداری، آرین سلیمی، یاسین ولی‌زاده، علی پرسیان، علی‌اصغر علیمرادیان، کیوان کاظمی، علی خوش‌روش، رادین زینالی، امیررضا صادقیان، محمد علیزاده و محمدحسین یزدانی به اردوی آماده‌سازی دعوت شدند. مهرداد یوسفی، علی تاجیک، مسعود حجی‌زواره، سجاد مردانی و خیراله قلی‌زاده همکاران افلاکی در کادر فنی تیم ملی هستند. رقابت‌های بین‌المللی فجیره به میزبانی امارات اولین رویدادی است که تیم ملی در آن حضور خواهد داشت.

* محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی دیروز به فدراسیون آذربایجان رفت تا قرارداد خود را به عنوان سرمربی تیم ملی آذربایجان امضا کند. قرار است رسول جزینی و بهروز حضرتی‌پور نیز به عنوان دستیاران بنا در تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان فعالیت کنند و آنها نیز در باکو حضور دارند.

* طی حکمی از سوی شادی پریدر رئیس فدراسیون شطرنج، فریبا علی‌نوری به عنوان سرپرست نایب‌رئیسی فدراسیون شطرنج منصوب شد. قهرمانی رده‌های سنی ۱۴، ۱۶، ۱۸ و ۲۰ سال کشور و اعزام به مسابقات جهانی رده‌های سنی مجارستان، قهرمانی جوانان و دانش‌آموزان و دانشجویان کشور از جمله موفقیت‌های کسب‌شده توسط فریبا علی‌نوری است. وی همچنین عضو اسبق تیم ملی زنان بوده و مدال طلای انفرادی و تیمی زنان کشورهای اسلامی را تصاحب کرده است.