سقوط استقلال به رده ششم با شکست مقابل گل‌گهر

تیم فوتبال استقلال درحالی‌ که دیروز از گل‌گهر میزبانی می‌کرد، مقابل حریف خود تن به شکست داد تا آبی‌ها دومین شکست فصل خود را متحمل شوند و به رده ششم جدول سقوط کنند.

هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با شکست خانگی استقلال مقابل گل‌گهر سیرجان به اتمام رسید. در این دیدار که از ساعت 16:30 در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد استقلال با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. پوریا شهرآبادی در دقیقه 37 برای گل‌گهر موفق به گلزنی شد.

با نتیجه‌ای که در این بازی رقم خورد، شاگردان ریکاردو ساپینتو 22 امتیازی مانده و با تنزل به جایگاه ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر از جمع مدعیان کورس قهرمانی عقب ماندند. گل‌گهر نیز با 23 امتیاز به رده چهارم صعود کرد.

*ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، روزبه چشمی(کاپیتان) (80- محمدرضا آزادی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (55- علیرضا کوشکی)، دوکنز نازون، منیر الحدادی، سامان فلاح، حسین گودرزی (80- سعید سحرخیزان)، عارف غلامی، یاسر آسانی و اسماعیل قلی‌زاده (77- محمدحسین اسلامی).

داور: مرتضی منصوریان

اخطار: یاسر آسانی از استقلال و امیر جعفری و پوریا لطیفی‌فر از گل‌گهر

بازی با حملات استقلال شروع شد، ولی اثر خاصی نداشت. در ادامه، بازی مثل هوای سرد شهر قدس پیش رفت و کمتر خطراتی روی دروازه‌ها ایجاد شد، اما گل‌گهری‌ها خلاف جریان بازی روی غفلت مدافعان استقلال با ضربه سر پوریا شهر‌آبادی به گل رسیدند. در ادامه استقلال سعی می‌کرد لایه‌های دفاعی گل‌گهر را باز کند که موفق نبود و این تیم حریف بود که رو به شوت‌زنی آورد تا بلکه به گل دوم برسد. بازی در نیمه نخست با همان تک گل شهرآبادی به سود گل‌گهر به پایان رسید.

در دقایق ابتدائی نیمه دوم، گل‌گهر می‌توانست به گل دوم برسد که ضربه سر بازیکن این تیم را آدان در دو ضرب گرفت. لحظاتی بعد استقلال صاحب موقعیت شد که ضربه امیرمحمد رزاقی‌نیا را فرزین گروسیان با واکنش عالی دفع کرد. استقلال با وجود اینکه بازی را در اختیار داشت خیلی نمی‌توانست از لایه‌های دفاعی گل‌گهر عبور کند. تعویض‌های ساپینتو هم کارساز نبود تا استقلال پس از سه تساوی پیاپی مقابل تیم‌های پرسپولیس، ملوان و خیبر حالا با شکست برابر گل‌گهر سیرجان از کورس مدعیان قهرمانی عقب بماند.

الشحانیه به منتظری فرصت سرمربیگری می‌دهد؟

تیم فوتبال الشحانیه قطر دومین پیروزی‌اش را با هدایت پژمان منتظری به دست آورد و با این شرایط باید دید باشگاه به او فرصت سرمربیگری دائم خواهد داد یا خیر.

تیم فوتبال الشحانیه، قعرنشین لیگ ستارگان قطر، در هفته یازدهم و پایانی نیم‌فصل اول، با نتیجه‌ای غیر قابل پیش‌بینی الغرافه را با 3 گل شکست داد. این برد در حالی به دست آمد که هدایت الشحانیه برعهده پژمان منتظری بود. الغرافه صدرنشین جدول لیگ ستارگان است و پیروزی الشحانیه، بازتاب جالبی در رسانه‌های قطری داشت. مدافع سابق تیم ملی و استقلال، به‌تازگی به‌عنوان سرمربی موقت این تیم انتخاب شده است. منتظری هفته گذشته در جام ستارگان قطر هم هدایت الشحانیه را برعهده داشت و موفق شد الدحیل را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد.

هنوز باشگاه تصمیمی برای انتخاب سرمربی جدید نگرفته و باید منتظر ماند و دید که آیا الشحانیه به منتظری فرصت سرمربیگری خواهد داد یا اینکه فرد جدیدی را انتخاب می‌کند.

اعلام رسمی قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی 2026

فدراسیون جهانی فوتبال قیمت بلیت‌‌ مسابقات ایران در مرحله گروهی بیست‌وسومین دوره جام جهانی را اعلام کرد.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به طور رسمی قیمت بلیت دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در گروه G جام جهانی را اعلام کرد. قیمت بلیت‌ها بر اساس دسته‌بندی صورت گرفته متغیر است و ارزان‌ترین آن 140 دلار آمریکا (19 میلیون و 436 هزار تومان) و گران‌ترین 500 دلار آمریکا (69 میلیون و 415 هزار تومان) خواهد بود (تبدیل قیمت‌ها براساس قیمت روز دلار است).

طبق اعلام رسمی فیفا؛ این قیمت‌ها شامل تمام مالیات‌های مربوطه می‌شود. سه نوع بلیت دسترسی برای خرید هم موجود است؛ بلیت جایگاه مخصوص افراد ویلچری، بلیت جایگاه مخصوص افراد دارای دسترسی آسان و بلیت مخصوص افراد دارای محدودیت حرکتی.

بر اساس اعلام فیفا، بلیت‌ بازی‌ ایران و نیوزیلند براساس دسته‌بندی و جایگاه 140 دلار، 380 دلار و 450 دلار است.

قیمت بلیت مسابقه ایران و بلژیک طبق دسته‌بندی و جایگاه 180 دلار، 400 دلار و 500 دلار است.

قیمت بلیت‌های دیدار پایانی تیم ملی در مرحله گروهی که مقابل مصر خواهد بود، 180 دلار، 400 دلار و 500 دلار تعیین شده است.

برنامه بازی‌های تیم ملی ایران در بیست‌وسومین دوره جام جهانی به شرح زیر است:

سه‌شنبه 26 خرداد 1405

*ایران.................. نیوزیلند(ساعت 4:30 به وقت تهران- ورزشگاه سو فای لس‌آنجلس)

یکشنبه 31 خرداد 1405

*بلژیک.................. ایران(ساعت 22:30 به وقت تهران- ورزشگاه سو فای لس‌آنجلس)

روز شنبه 6 تیر 1405

*مصر...................... ایران(ساعت 6:30 صبح به وقت تهران- ورزشگاه لومن‌فیلد سیاتل)