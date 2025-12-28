یزدانی در بازگشت به کشتی درخشان ظاهر شد قاسمپور در 86 کیلوگرم میماند
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد میگوید که بعد از یک سال و نیم بازگشت به تشک و مسابقه پس از جراحی سنگین، آن هم در شرایطی که حسن یزدانی به ۲ وزن بالاتر رفته، یک کامبک بینظیر بوده که فقط از او برمیآید.
رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله اول انتخابی تیم ملی) یادواره 9000 شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری روزهای 3 لغایت 5 دی ماه در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی دی تبریز و به میزبان استان آذربایجان شرقی برگزار شد و نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.
علی یحییپور در ۵۷ کیلو، رضا مؤمنی در ۶۱ کیلو، پیمان نعمتی در ۶۵ کیلو، ابراهیم الهی در ۷۰ کیلو، امیرمحمد یزدانی در ۷۴ کیلو، مهدی یوسفی در ۷۹ کیلو، علی سوادکوهی در ۸۶ کیلو، ابوالفضل رحمانی در ۹۲ کیلو، مجتبی گلیج در ۹۷ کیلو و مرتضی جانمحمدزاده در ۱۲۵ کیلوگرم نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور بودند.
در پایان این رقابتها پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در در تحلیلش از مسابقات قهرمانی کشور گفت: رقابتهای قهرمانی کشور و مرحله اول انتخابی تیم ملی به پایان رسید. ما در این مسابقات شاهد کشتیهای خوبی بودیم و جوانهای مستعدی هم خودشان را به عنوان مدعی مطرح کردند. تمام سرمایههای کشتی ایران منهای ۷ مدالدار جهانی کرواسی، یونس امامی دارنده مدال طلای بازیهای اسلامی و حسن یزدانی به واسطه آسیبدیدگی که داشت و افتخاراتی که طی ۱۰ سال گذشته برای کشورمان به دست آورده از این میدان معاف بودند. در این رقابتها یکسری نتایج رقم خورد که شاید در ابتدا کسی به ذهنش خطور نمیکرد.
یزدانی بازگشت خوبی داشت
حالا اما درستکار در گفتوگویی که با خبرگزاری آنا داشته، درخصوص بازگشت حسن یزدانی به کشتی گفت: خیلی برگشت خوبی داشت بعد از حدود یک سال و نیم دوری از میدان، انجام عمل جراحی سنگین و دو وزن تغییر؛ بسیار درخشان ظاهر شد و شاید خیلی از علاقهمندان به کشتی فکر نمیکردند با این اقتدار برگردد. بازگشت بسیار درخشانی داشت و نشان داد واقعا حسن یزدانی است. این یک کامبک بینظیر و استثنایی بود که فکر میکنم در تاریخ چنین چیزی نداشتیم. حسن یزدانی نشان داد ۱۰ مدالی که روی سینهاش قرار گرفته بیدلیل نبوده است.
درستکار افزود: هم ما و هم خود حسن در مورد شرایط وزنیاش به ثبات لازم نرسیدیم. باید در اردوها شرکت کند؛ به هرصورت باتوجه به دوری از میدان و تمرینات، شاید آن وضع ایدهآل را به دست نیاورده، آن چیزی که اول از همه خود او تشخیص دهد، بهترین تصمیم است، چون هیچ کسی اندازه خود یک کشتیگیر و آن هم کشتیگیر باتجربهای مثل حسن یزدانی نمیتواند بهترین تصمیم را برای خودش بگیرد. چون کسی اندازه او از بدنش شناخت ندارد. حسن یزدانی با کولهباری از تجربه و ۱۰ مدال جهانی بهتر میتواند شرایطش را تشخیص دهد. این فرصت را در اختیار دارد که خودش تصمیم نهائی را بگیرد ما هیچ فشاری به او نمیآوریم و هیچ اجباری در کارش نیست. هر تصمیمی بگیرد و در هر وزنی که بخواهد حضور پیدا کند قطعا کادر فنی حمایت میکند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: حسن یزدانی در چرخه مثل مدالداران جهان دیده شده ولی همه مدالداران جهان ما هم در تورنمنت شرکت میکنند. ما جام یاشاردوغو و دو رنکینگ کرواسی و آلبانی و جام یاریگین و بعد از آن قهرمانی آسیا را داریم که همه عنوانداران ما در اینها باید حضور پیدا کنند. نمیشود یک قهرمان ۴-۵ ماه استراحت کند و قطعا این دوری بیشتر به خودش آسیب میزند. حسن یزدانی باتوجه به اینکه از میادین دور بوده و تغییر وزن داده، حالا در هر وزنی که خودش تشخیص بدهد که کشتی بگیرد قطعا به نفع خودش هست که حتما در یک تورنمنت حضور پیدا کند که محک لازم را برای مرحله پایانی انتخابی تیم ملی بخورد.
قاسمپور یکی از کشتیگیران شایسته 86 کیلوگرم است
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با تاکید بر اینکه قاسمپور در وزن 86 کیلوگرم باقی میماند اظهار داشت: شاید انتظار میرفت کامران قاسمپور در مسابقات کشورهای اسلامی کشتیگیر آذربایجان را شکست دهد، هرچند که دژییف هم کشتیگیر خوبی است و در جهانی با کامران روی سکوی سوم مشترک ایستاد، اما توقع از کامران بیشتر از اینهاست. فراموش نکنیم او مدل بدنش، مدلی نیست که بخواهد پشت سر هموزن کم کند، شرایط سنیاش متفاوت از کشتیگیر ۲۱-۲۲ ساله است و هم شرایط بدنی، فیزیک و عضلاتش به گونهای است که وزن کم کردن متوالی بهش لطمه میزند. این را باز هم میگویم او در مسابقات قهرمانی جهان یک بیماری را با خودش داشت. غدد لنفاویاش عفونت کرده بود که در کشورهای اسلامی باز در اردو تشدید شد. بعد تشخیص داده شد که از دندانش بوده که این عفونتها به بدنش سرایت کرده و آن درمان شد. جمیع جهات باعث شد در ریاض طلا نگیرد. اما مطمئن باشید کامران قاسمپور یکی از شایستهترین نفرات برای کسب طلای ۸۶ کیلوگرم جهان است. هرچند او هم باید از فیلتر چرخه انتخابی تیم ملی عبور کند و ما نمیتوانیم او را انتخاب شده قطعی بدانیم. ضمن اینکه هیچ کشتیگیری؛ حتی رحمان عموزاد و امیرحسین زارع هم که مدال طلای جهانی گرفتند نمیتوانیم بگوییم از الان انتخاب شدهاند. قطعا اگر کامران به مشکلی نخورد، وقتی ملیپوش بشود مطمئن باشید کامران متفاوتی خواهد بود.
درستکار خاطرنشان کرد: قاسمپور مدت زیادی بود که وزن کم نکرده بود و این شرایط برای خودش هم تازگی داشت و برای کادر فنی هم همینطور بود. ما نباید از واقعیت فرار کنیم. اگر بخواهیم منطق کشتی و علم را در نظر بگیریم این دو مسابقه در این فاصله زمانی کم، نه تنها برای کامران قاسمپور، که برای کل تیم خیلی مناسب نبود. برای رحمان عموزاد هم همینطور. حالا امیرحسین زارع وزن کم نمیکند، ولی برای کلیه کشتیگیران در این فاصله کم دو بار در پیک آمادگی قرار گرفتن و وزن کم کردن خیلی شرایط ایدهآلی نیست ولی یک جایی بچههای ما باید برای کشورشان از خودگذشتگی داشته باشند. وقتی سیستم ورزش کشور ما به این بچهها نیاز داشت و، چون این رقابتها برای ورزش کشور حساسیت ویژه داشت، بچهها لبیک گفتند و شرکت کردند فکر نکنید آورده مالی زیادی داشت، نه، بچهها به تیم کشورشان کمک کردند.