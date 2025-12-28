محل خاکسپاری بهرام بیضایی

بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان ایرانی مقیم آمریکا درحالی 5 دی از دنیا رفت که هنوز برای محل خاکسپاری وی تصمیمی گرفته نشده است.

بیضایی 87 ساله‌، نویسنده و کارگردان فیلم‌هایی چون «باشو غریبه کوچک»، «وقتی همه خوابیم»، «مسافران» و... پنجم دی 1404 در کالیفرنیا درگذشت.

روز گذشته برخی رسانه‌های داخلی، پیگیر محل خاکسپاری بیضایی و مراسم گرامیداشت او بودند، اما در نهایت آنچه مخابره شد این بود که وضعیت دفن پیکر این کارگردان، نامعلوم است!