تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
الف الف

برگزاری رویداد کتابخوانی «هم‌مکتب»

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و در راستای ادای دین به سردار دل‌ها، با استفاده از شبکه گسترده مخاطبان در سراسر کشور، از 7 تا 13 دی‌ماه 1404، رویداد کتابخوانی ‌ «هم مکتب» را ویژه تمامی گروه‌های سنی، برگزار
 می‌کند.
ترویج خواندن و کتابخوانی در جامعه، ترویج سبک زندگی، افکار، شخصیت و سیره عملی حاج قاسم، معرفی الگوهای مناسب برای نوجوانان و جوانان، معرفی و ترویج آثار درباره حاج قاسم و ترویج شخصیت کتابخوان حاج قاسم، مهم‌ترین اهداف این رویداد فرهنگی است.
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این مسابقه می‌توانند به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه و برای شرکت در مسابقه مجازی از طریق سامانه ketabkhooon.ir اقدام کنند.

