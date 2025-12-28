تورم فرهنگ به 49/5 درصد رسید
بر اساس تازهترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه حوزه تفریح و فرهنگ در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۹.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش تسنیم، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در آذرماه به عدد ۴۳۵.۱ رسیده که نسبت به ماه گذشته ۴.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲.۶ درصد رشد داشته است. به این ترتیب، خانوارها بهطور میانگین بیش از ۵۲ درصد بیشتر از آذر سال گذشته برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات هزینه کردهاند.
طبق این گزارش، گروه تفریح و فرهنگ که شامل سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب و سایر سرگرمیهاست، طی سالهای اخیر بهدلیل فشارهای اقتصادی با کاهش مصرف خانوارها مواجه بوده است؛ بهگونهای که سهم هزینه کتاب و نشر از کل هزینه خانوار از ۰.۱۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۰.۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
کارشناسان هشدار میدهند تداوم این روند، علاوهبر آسیب به معیشت فعالان فرهنگی، پیامدهایی جدی برای نشاط اجتماعی و مصرف فرهنگی جامعه به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که تاکنون برنامه مشخصی برای مواجهه با آن ارائه نشده است.