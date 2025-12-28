خطای راهبردی شهرام ناظری
حرفهای «شهرام ناظری» در تحسین مصادره یکی از مشاهیر ایران توسط ترکیه، دور از انتظار و سوابق این هنرمند است!
این خواننده پیشکسوت اخیراً در دانشگاه سلجوق ترکیه، در اظهارنظری اشتباه گفته است: «اگر مولانا در ایران بود، از بین رفته بود باید از ترکها، دولت و مردم ترکیه تشکر کنیم که مکتب مولانا را حداقل نگه داشتند.» سخنی که با سیل انتقادات از سوی اهالی فرهنگ و ادب مواجه شد، چون از هنرمندی با سوابق شهرام ناظری، چنین اظهارنظر غلط اندر غلطی دور از انتظار است. چراکه علاوهبر جایگاه والای مولوی نزد ملت، ادیبان و علاقهمندان ادبیات در ایران و بزرگان نظام جمهوری اسلامی (رهبر انقلاب، مثنوی معنوی مولوی را «اصول اصول دین» توصیف کردهاند) و برگزاری انواع بزرگداشتها و انتشار اقسام کتابها و مکتوبات در تجلیل و تشریح مکتب مولانا و نامگذاری معابر و خیابانها به نام این شاعر در شهرهای مختلف، اساسا مصادره مشاهیر یک کشور، اقدامی دور از تمدن محسوب میشود. و جای سؤال است که مگر نام و یاد سایر شاعران کهن و معاصر در ایران از بین رفتهاست؟
قطعا جناب شهرام ناظری که سابقه روشنی در حوزه موسیقی دارد و برخی آثارش در بزرگداشت انقلاب و شهدا ماندگار شده است، اگر معلوماتش را گسترش میداد، این خطا را مرتکب نمیشد و آگاه بود که تمام آثار و ابیات مولانا به زبان فارسی – و بعضا عربی- بوده است و با تلاش مذبوحانه ترکیه برای جعل و تحریف گذشته این شاعر ایرانی، مخالفت میکرد!