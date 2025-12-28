فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۲۲۱
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

خطای راهبردی شهرام ناظری

حرف‌های «شهرام ناظری» در تحسین مصادره یکی از مشاهیر ایران توسط ترکیه، دور از انتظار و سوابق این هنرمند است!
این خواننده پیشکسوت اخیراً در دانشگاه سلجوق ترکیه، در اظهار‌نظری اشتباه گفته است: «اگر مولانا در ایران بود، از بین رفته بود باید از ترک‌ها، دولت و مردم ترکیه تشکر کنیم که مکتب مولانا را حداقل نگه داشتند.» سخنی که با سیل انتقادات از سوی اهالی فرهنگ و ادب مواجه شد، چون از هنرمندی با سوابق شهرام ناظری، چنین اظهار‌نظر غلط اندر غلطی دور از انتظار است. چراکه علاوه‌بر جایگاه والای مولوی نزد ملت‌، ادیبان و علاقه‌مندان ادبیات در ایران و بزرگان نظام جمهوری اسلامی (رهبر انقلاب‌، مثنوی معنوی مولوی را «اصول اصول دین» توصیف کرده‌اند) و برگزاری انواع بزرگداشت‌ها و انتشار اقسام کتاب‌ها و مکتوبات در تجلیل و تشریح مکتب مولانا و نامگذاری معابر و خیابان‌ها به نام این شاعر در شهرهای مختلف، اساسا مصادره مشاهیر یک کشور، اقدامی دور از تمدن محسوب می‌شود. و جای سؤال است که مگر نام و یاد سایر شاعران کهن و معاصر در ایران از بین رفته‌است؟ 
قطعا جناب شهرام ناظری که سابقه روشنی در حوزه موسیقی دارد و برخی آثارش در بزرگداشت انقلاب و شهدا ماندگار شده است، اگر معلوماتش را گسترش می‌داد، این خطا را مرتکب نمی‌شد و آگاه بود که تمام آثار و ابیات مولانا به زبان‌ فارسی – و بعضا عربی- بوده است و با تلاش مذبوحانه ترکیه برای جعل و تحریف گذشته این شاعر ایرانی، مخالفت می‌کرد! 

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مشکل آمریکا!(گفت و شنود)

آقای عراقچی! لطفاً روی لوله اکسیژن پا نگذارید!(نکته)

شعبده‌بازی با اعداد(یادداشت روز)

آمریکا در محاصره مشکلات لوموند: ترامپ می‌داند کارش تمام است

اخبار ویژه

ترامپ: زلنسکی هیچ‌کاره است من درباره اوکراین تصمیم می‌گیرم!

از کوروش هخامنش تا امام خمینی(ره) (مقاله وارده)

مأموریت شبکه تحریف برای انکار مطالبات فعالان اقتصادی

ایران پرچم‌دارِ تغییرنظم ناعادلانه جهان است

برای تأمین معیشت مردم برنامه۲۰‌بندی داریم