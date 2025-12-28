استقبال مخاطبان از کتاب‌های تازه تقریظ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب همچنان در بازار نشر ادامه دارد و تجدید چاپ‌های پیاپی این آثار، جایگاه ویژه آن‌ها را در میان علاقه‌مندان کتاب نشان می‌دهد.

به گزارش تسنیم، انتشارات حماسه یاران به‌تازگی چاپ بیست‌وهشتم کتاب «تب ناتمام» نوشته زهرا حسینی مهرآبادی را منتشر کرده است. این کتاب روایتی از زندگی شهید حسین دخانچی، جانباز قطع نخاع گردنی، است که با محوریت صبر و استقامت مادر، تصویری ملموس از رنج‌های پس از جنگ ارائه می‌دهد. رهبر معظم انقلاب در تقریظی بر این اثر، از تصویر روشن درد و رنج جانباز و تلاش بی‌پایان مادر صبور او تقدیر کرده‌اند.

همچنین کتاب «خانوم‌ماه» نوشته ساجده تقی‌زاده، دیگر اثر تازه‌ تقریظ‌شده، به چاپ چهل‌ویکم رسیده و توسط انتشارات «به ‌نشر» در کتابفروشی‌ها عرضه شده است. این کتاب روایت زندگی خانوم‌ناز علی‌نژادیان و شهید شیرعلی سلطانی را با تمرکز بر نقش زنان در سال‌های پس از جنگ بازگو می‌کند. رهبر انقلاب در تقریظ این اثر، «خانوم‌ماه» را سرشار از عشق و ایمان توصیف کرده‌اند.

ادامه استقبال از این آثار، نشان‌دهنده توجه مخاطبان به روایت‌های مستند و انسانی از زیست شهدا و خانواده‌های آنان در ادبیات معاصر ایران است.