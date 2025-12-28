لبنان موفق شد چون مقاومت داشت سوریه شکست خورد چون مقاومت نداشت

دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت بزرگداشت فرمانده جهادی حزب‌الله گفت: «لبنان موفق شد چون مقاومت داشت؛ اما سوریه شکست خورد چون مقاومت نداشت.»

شیخ «نعیم قاسم»، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنانی به مناسبت بزرگداشت فرمانده جهادی حزب‌الله «حاج محمد حسن یاغی» ملقب به «ابوسلیم» گفت: حاج ابوسلیم از زمان جوانی در مسیر اسلام اصیل گام برداشت. شورای حزب‌الله او را به عنوان نماینده حزب‌الله برای منطقه بعلبک- هرمل از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری «مهر» به نقل از «المنار»، وی در بخشی از این سخنرانی گفت: دولت در لبنان موفق شد چون مقاومت داشت، و در سوریه شکست خورد چون مقاومت نداشت. دولت لبنان امتیازهای مجانی داد در حالی که اسرائیل امتیازی نداده است. بیش از یک سال از توافق سپری شده است و لبنان امتیاز می‌دهد و اسرائیل متوقف نمی‌شود و از اقدماتش دست برنمی‌دارد.

کانون طوفان و بی‌ثباتی

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی‌(ع) به مسیحیان لبنان و جهان در ادامه گفت: مایه مباهات ماست که بقاع خط مقدم دفاع از جنوب و کل لبنان است. وی افزود: لبنان امروز در کانون طوفان و بی‌ثباتی است و دلیل آن آمریکای ظالم و دشمن اسرائیلی است. حملات به لبنان با وجود آتش‌بس سال ۲۰۲۴ متوقف نشده است. آمریکا در لبنان از سال ۲۰۱۹ در راستای نابودی اقتصاد لبنان حرکت کرده است و امروز بر امور لبنان سیطره دارد. دبیرکل حزب‌الله لبنان عملکرد حزب‌الله در لبنان را درخشان توصیف کرد و گفت: خدمت به مردم اساس و اصل نزد حزب‌الله است. وی افزود: ما در مقطع حساسی قرار داریم یا به خواسته‌های آمریکا و اسرائیل تن می‌دهیم که به منزله قیمومیت کامل بر لبنان است یا خیزش ملی خواهیم داشت و حاکمیت و اراضی‌مان را پس می‌گیریم و کشور را می‌سازیم.

ما طرح‌های اسرائیلی را شکست داده‌ایم

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: خلع سلاح یک پروژه «اسرائیلی» -آمریکایی است، حتی اگر در این مرحله آن را «انحصار سلاح» بنامند. او بیان کرد: اینکه دم از انحصار سلاح زده شود مادامی که حملات اسرائیل ادامه دارد به این مفهوم است که شما به خاطر لبنان اقدامی انجام نمی‌دهید بلکه برای اسرائیل کار می‌کنید. خلع سلاح بخشی از پروژه ایجاد فتنه میان مقاومت و مردم و تداوم اشغال پنج نقطه جنوب لبنان از سوی اشغالگران است و اینکه اشغالگران به کشتار و تجاوزات ادامه دهند. نعیم قاسم گفت: خلع سلاح بخشی از پروژه گرفتن قدرت نظامی لبنان و هدف قرار دادن وزنه مهمی در لبنان و ایجاد اختلاف با جنبش امل است. ما تجربه 42 ساله را داریم که طرح‌های اسرائیل را به شکست کشاندیم. اسرائیل دست به اشغالگری زده اما تاکی می‌تواند به اشغالگری ادامه دهد؟

از این پس از ما چیزی نخواهید!

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: مقاومت و لبنان به آتش‌بس پایبند بوده است اما اسرائیل به تحرکات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد. از این پس از ما چیزی نخواهید. لبنان دیگر ملزم به انجام هیچ اقدامی در هیچ سطحی نیست تا اسرائیل به تعهدات خود عمل کند. لبنان نباید پلیس و ژاندارم اسرائیل باشد. دفاع و پایداری خواهیم کرد و اهدافمان را محقق می‌سازیم زیرا ما صاحبان سرزمین هستیم و به دنبال عدالت هستیم و باید حملات متوقف شود و اسرائیل عقب‌نشینی کند. دولت نباید قبل از اینکه اسرائیل به تعهدات خود عمل کند، کاری انجام دهد. وی افزود: حملات هوائی و زمینی و دریایی باید متوقف شود و اشغالگران به طور کامل خارج شوند و اسیران آزاد شوند و بازسازی جنوب لبنان آغاز شود.

مقاومت عقب نخواهد نشست

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه از روابط قوی میان حزب‌الله و جنبش امل سخن گفت و افزود: روابط میان حزب‌الله و جنبش امل قوی و استوار است و ید واحدی می‌مانند. او با اشاره به اقدامات وحشیانه اشغالگران گفت: ما عقب نخواهیم نشست و تسلیم نمی‌شویم. اگر جنوب لبنان از دست برود، دیگر لبنانی باقی نخواهد ماند و همه لبنانی‌ها دغدغه دفاع از آن را دارند. بگذارید دشمن توافق را اجرا کند و اقدامات نقض‌کننده را متوقف کند؛ سپس ما در مورد استراتژی امنیت ملی به نفع لبنان بحث خواهیم کرد. ما، به عنوان حزب‌الله و به عنوان مقاومت عزیز و قوی و شجاع خواهیم ماند.