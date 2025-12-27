خط و نشان ریاض برای امارات: «مزدورانت را از المهره و حضر موت خارج کن»!

رژیم آل‌سعود اعلام کرد زمان آن فرا رسیده است که شورای انتقالی جنوب یمن (مزدوران اماراتی) خشونت در المهره و حضرموت را متوقف و از آنجا خارج شوند.

آل‌سعود به‌طور رسمی و قاطع از شورای انتقالی جنوب یمن (مزدوران امارات) خواسته است تا نیروهای خود را فوراً از استان‌های المهره و حضرموت خارج کند و این مناطق را تخلیه نماید. وزیر دفاع عربستان این نیروها را، که عمدتاً تحت حمایت مالی و لجستیکی امارات عمل می‌کنند، مانع اصلی برای پیشبرد منافع استراتژیک خود در شرق و جنوب یمن می‌داند و این درخواست را به عنوان یک ضرب‌الاجل مستقیم برای ابوظبی مطرح کرده است. استان‌های المهره و حضرموت به دلیل دسترسی به دریای عرب و موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، برای کنترل مسیرهای تجاری و نظامی حیاتی هستند. این موضع بی‌سابقه سعودی می‌تواند به تشدید تنش‌های دیپلماتیک و حتی درگیری‌های نظامی منجر شود و نشان‌دهنده عزم ریاض برای جلوگیری از تسلط امارات بر جنوب یمن است.

رقابت فزاینده سعودی و امارات

ماجرا از این قرار است که رقابت میان سعودی و امارات متحده عربی در مناطق بحران‌زده مانند سودان و یمن به‌شدت افزایش یافته و ابعاد جدیدی پیدا کرده است. این دو کشور که زمانی به عنوان متحدان نزدیک در ائتلاف عربی علیه انصارالله‌ عمل می‌کردند، در عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی با یکدیگر رقابت شدید دارند و هر کدام تلاش می‌کنند نفوذ خود را در این مناطق حساس گسترش دهند. این تنش‌ها نه‌تنها بر بحران‌های جاری در سودان و یمن تأثیر منفی گذاشته، بلکه نشان‌دهنده تغییر اساسی در روابط منطقه‌ای خلیج‌فارس است و می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در کل منطقه منجر شود. کارشناسان معتقدند که این رقابت‌ها ریشه در اختلافات ایدئولوژیک و استراتژیک دارد و ادامه آن ممکن است اتحادهای قدیمی را کاملاً دگرگون کند. در این بین نباید نزدیکی امارات با رژیم صهیونیستی را نیز فراموش کرد.

درخواست مداخله سعودی در حضرموت

همزمان با پیشروی مزدوران امارات، دولت عدن در جنوب یمن(دولت مستعفی یمن) درخواست رسمی و فوری برای مداخله نظامی مستقیم رژیم سعودی در استان حضرموت ارائه کرده است. این درخواست با هدف اصلی مقابله با نیروهای مورد حمایت امارات متحده عربی مطرح شده و نشان‌دهنده تلاش جدی دولت عدن برای تقویت موقعیت عربستان در مناطق جنوبی یمن و کاهش نفوذ ابوظبی است. حضرموت به دلیل منابع نفتی و موقعیت استراتژیک خود اهمیت ویژه‌ای دارد و کنترل آن می‌تواند تعادل قدرت در جنوب یمن را به‌طور قابل‌توجهی به نفع ریاض تغییر دهد. این اقدام نه‌تنها یک گام تاکتیکی است، بلکه می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییرات گسترده‌تر در نقشه سیاسی یمن باشد و روابط میان بازیگران منطقه‌ای را پیچیده‌تر کند.

هشدار انصارالله

در چنین فضائی انصارالله یمن وارد معرکه شد و نسبت به «تبعات خطرناک» و «اهداف پشت‌پرده» این تحرکات نظامی هشدار داد. جنبش انصارالله یمن که این تحولات را بخشی از «توطئه خارجی» می‌داند، هشدار داد هدف تجزیه یمن، تضعیف جبهه مقاومت ملی و تقویت نیروهای جدايی‌طلب است. انصارالله یمن این را هم گفت که این اقدامات خارجی در نهایت می‌تواند به نفع دشمنان یمن تمام شده و وحدت کشور را هدف قرار دهد. به اعتقاد صنعا، این هشدار بر پیچیدگی‌های عمیق سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک بحران طولانی یمن تأکید دارد و نشان می‌دهد که هرگونه توافق جنوبی بدون توجه به شمال می‌تواند آتش جنگ را شعله‌ورتر کند.

گفتنی است، در نهایت، این کشمکش‌های آشکار و بی‌پرده میان ریاض و ابوظبی در خاک یمن، نه‌تنها پرده از عمق طمع‌ورزی‌ها و اهداف استعماری این دو رژیم وابسته به غرب و رژیم اسرائیل برمی‌دارد، بلکه به وضوح نشان‌دهنده شکست استراتژیک ائتلاف متجاوز سعودی- اماراتی در برابر اراده پولادین و مقاومت قهرمانانه ملت بزرگ یمن است، رژیم‌هایی که سال‌هاست با بمباران غیرنظامیان، محاصره ظالمانه و به‌کارگیری هزاران مزدور خارجی و محلی، سعی در تسلط بر منابع غنی نفت و گاز، بنادر استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیکی یمن داشته‌اند، اما اکنون در باتلاقی که خود ساخته‌اند دست‌وپا می‌زنند و برای تقسیم غنایم خیالی، با یکدیگر دندان تیز کرده‌اند. این درگیری‌های داخلی میان متجاوزان، به ویژه در استان‌های حساس المهره و حضرموت که دروازه‌های شرقی یمن به دریای عرب هستند، گواه روشنی است بر این‌که چگونه عربستان و امارات، به‌جای عقب‌نشینی شرم‌آمیز از تجاوز، همچنان به‌دنبال تجزیه یمن و تبدیل آن به مستعمره‌های جداگانه تحت سلطه خود هستند، غافل از این‌که این بازی‌های قدرت و خط‌ونشان‌های پوشالی، تنها جبهه مقاومت را منسجم‌تر، قوی‌تر و مصمم‌تر کرده و نیروهای انصارالله و ارتش یمن را در مسیر آزادسازی کامل خاک کشور از مزدوران یاری می‌رساند. یمن که سال‌ها در برابر این طرح‌ها ایستادگی کرده، امروز شاهد استظاهراً به جان یکدیگر افتاده‌اند.