تجاوز آمریکا به خاک نیجریه به دستور ترامپ و به بهانه مبارزه با تروریسم!
دولت آمریکا اینبار به بهانه مبارزه با تروریستهای داعش که مسحیان نیجریه را میکشند به خاک این کشور آفریقایی حمله نظامی کرد.
تجاوزگری آمریکا در مناطق مختلف جهان به بهانههای مختلف ادامه دارد در دریای کارائیب با ادعای مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر ارتش آمریکا تاکنون در 28 حمله بیش از 104 تن از شهروندان ونزوئلا را کشتهاند و این تجاوزات همچنان ادامه دارد. هفته گذشته نیز آمریکا سلسله حملاتی را در سوریه انجام داد که بهانه آن حملات نیز مقابله با تروریستهای داعش بود. پنجشنبه نیز نوبت نیجریه بود که خاک این کشور هدف حملات نظامی ارتش آمریکا قرار بگیرد. ترامپ که مدعیست بیش از هرکسی برای استقرار صلح در جهان تلاش کرده و شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است، درباره این حملات در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروثسوشال نوشت: «امشب (پنجشنبه)، به دستور من به عنوان فرمانده کل قوا، آمریکا حملهای قدرتمند و مرگبار علیه تروریستهای داعش در شمالغربی نیجریه انجام داد، تروریستهایی که به طرز وحشیانهای، عمدتاً مسیحیان بیگناه را هدف قرار داده و میکشند، در سطوحی که سالها، حتی قرنها در این کشور دیده نشده است». وی افزود: «من به این تروریستها هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، بهای سنگینی خواهند پرداخت و امشب این اتفاق افتاد. وزارت جنگ چندین حمله دقیق انجام داد.» از سوی دیگر، فرماندهی ارتش آمریکا در آفریقا اعلام کرد که این حملات «تعهد آنها را به از بینبردن تهدیدات تروریستی علیه آمریکاییها» نشان میدهد. به گزارش مهر«پیت هگزت» وزیر جنگ آمریکا هم اعلام کرد که «ترامپ وقتی گفت کشتار مسیحیان بیگناه در نیجریه و جاهای دیگر باید پایان یابد، حرفش واضح بود.» هگزت افزود: «پنتاگون همیشه آماده است و داعش در روز کریسمس متوجه این موضوع شد. حملات بیشتری هم وجود خواهد داشت و ما از حمایت و همکاری دولت نیجریه سپاسگزاریم. این حمله منجر به کشتهشدن تعدادی از تروریستهای داعش و ما به درخواست مقامات نیجریه در ایالت سوبوتو این حمله را انجام دادیم.»
واکنش منفعلانه نیجریه
دولت نیجریه که پیش از این واکنش تندی به تهدیدات نظامی ترامپ نشان داده بود، ظاهراً در مقابل این حملات نهتنها واکنشی برای دفاع از حاکمیت خود انجام نداده بلکه در یک موضع انفعالی مدعی شده است که با طرف آمریکایی برای حمله به خاک خود همکاری اطلاعاتی نیز داشته است. رویترز به نقل از وزارت امورخارجه نیجریه نوشت: «ما تأیید میکنیم که همچنان با آمریکا در همکاریهای امنیتی ساختاریافته در تعامل هستیم. همکاری با آمریکا منجر به اجرای حملات دقیق به اهداف تروریستی در شمالغربی نیجریه شده است.» ناظران و تحلیلگران اینگونه اقدامات آمریکا را به عنوان عاملی برای دامنزدن به تنشهای مذهبی در پرجمعیتترین کشور آفریقا تفسیر کردهاند، کشوری که در گذشته شاهد موجهایی از خشونتهای فرقهای بوده است.
رئیسجمهور آمریکا پیشتر با این ادعا که «مسیحیان در نیجریه با تهدید موجودیتی» روبهرو هستند، کشور نیجریه را در فهرست کشورهای تحتنظر «موجب نگرانی خاص» قرار داده بود. در همین حال متحدان سیاسی دست راستی ترامپ همچون سناتور «تد کروز» ادعاهایی درباره «قتلعام مسیحیان» را نیز مطرح کردهاند که به گفته کارشناسان عاری از حقیقت هستند. به گزارش ایرنا، نیجریه پرجمعیتترین کشور آفریقا با تنشهایی در مناطقی از شمال کشور در مرز منطقه «ساحل» آفریقا روبهرو است که به اعتقاد کارشناسان منجر به کشتهشدن مسلمانان و مسیحیان بدون تاکید خاصی بر روی دین افراد شده است. حتی «مسعد بولس» نماینده دولت ترامپ در امور عربی و آفریقایی نیز به تازگی گفته بود که گروههای «بوکو حرام» و «داعش» بیش از مسیحیان، مسلمانان را به قتل رساندهاند.
ممنوعیت ورود آمریکاییها به نیجر
اما خبر از کشور نیجر همسایه شمالی نیجریه هم این که رسانههای این کشور اعلام کردند دولت نیجر ورود شهروندان آمریکایی را به این کشور ممنوع اعلام کرده است.
خبرگزاری نیجر (ANP) روز پنجشنبه گزارش داد که «نیامی» بهطور کامل صدور روادید برای شهروندان آمریکایی را ممنوع و ورود آنها به این کشور را مسدود کرده است. به گزارش ایسنا، یک منبع دیپلماتیک به این خبرگزاری گفت: دولت نیجر اعلام کرده این تصمیم دائمی است و شامل همه اتباع آمریکا میشود؛ اقدامی که در واکنش به تصمیم واشنگتن برای حذف نام نیجر از فهرست کشورهایی اتخاذ شده که میتوانستند با روادید به خاک آمریکا وارد شوند.