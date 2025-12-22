مرشایمر: ایران باز هم می‌تواند

اسرائیل را در هم بکوبد

نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی درباره پیروزی ایران در جنگ 12روزه تاکید کرد ایران زرادخانه موشکی عظیمی دارد و باز هم می‌تواند اسرائیل را در هم بکوبد.

جان مرشایمر در گفت‌وگو با پادکست «مکس اوته» در آلمان اظهار کرد: ایران در درگیری ماه ژوئن، به اسرائیل ضربه خیلی سختی وارد کرد.

وی در واکنش به اظهارنظر مجری مبنی‌بر اینکه «این چیزی نیست که ما در آلمان بشنویم»، گفت: دلیلش این است که شما در آلمان رسانه آزاد ندارید. در آلمان اجازه ندارید درباره اسرائیل هر حرفی که می‌خواهید بزنید، بنابراین روایت اسرائیل را طوطی‌وار و به زبان آلمانی تکرار می‌کنید و آن هم این است که اسرائیل متحمل ضربه چندانی نشد. اما حقیقت این است که اسرائیل، خسارت چشمگیری را متحمل شد. علاوه‌بر این، آن جنگ تنها ۱۲ روز طول کشید و در روزهای پایانی، موشک‌های پدافندی اسرائیل برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز ایرانی‌ها رو به اتمام بود.

مرشایمر تاکید کرد: این موضوع خیلی مهم است. افزون بر این، ایرانی‌ها در استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد برای نفوذ به سامانه‌های پدافندی اسرائیل، روز به روز کارکشته‌تر و ماهرتر می‌شدند. همچنین، تمام شواهد حاکی از آن است که اسرائیلی‌ها تمایل بسیار زیادی به پایان جنگ ۱۲روزه داشتند. آنها نمی‌خواستند که جنگ ادامه یابد چون دریافتند که ایرانی‌ها انبار عظیمی از موشک‌های بالستیک دارند و همچنان به آسیب‌زدن به اسرائیل ادامه می‌دهند.

نظریه‌پرداز آمریکایی گفت: خیلی‌ها فکر می‌کردند موافقت ایرانی‌ها با توقف جنگ ۱۲روزه اشتباه بود. به نظر آنها ایرانیان رفته‌رفته ابتکار عمل را به دست گرفته بودند. خسارتی که ایرانی‌ها وارد می‌کردند، به مراتب چشمگیرتر از آسیبی بود که اسرائیلی‌ها وارد ‌کردند. در نتیجه به آنها که فکر می‌کنند اسرائیل پیروزی بزرگی به‌دست آورد، می‌گویم که به‌خاطر داشته باشید که ایران زرادخانه موشکی عظیمی دارد؛ آنها از جنگ ۱۲روزه درس‌های زیادی آموختند و دوباره هم می‌توانند اسرائیل را در هم بکوبند.

وی یادآور شد: علاوه‌بر این، موضوعی که نباید آن را کم اهمیت شمرد، این است که یکی از دلایل دستپاچگی شدید دولت ترامپ برای پایان‌دادن به جنگ بعد از ۱۲ روز این بود که در ایران، صحبت از بستن خلیج‌فارس و تنگه هرمز مطرح شده بود؛ چنین اقدامی لرزه به تن آمریکا می‌اندازد. بنابراین اگر آمریکا و اسرائیل دوباره با ایران وارد جنگ شوند، نه‌تنها احتمالا اسرائیل متحمل خسارت شدید خواهد شد بلکه خطر جدی بسته‌شدن خلیج‌فارس نیز وجود دارد که پیامدی ویرانگر بر اقتصاد بین‌الملل به همراه خواهد داشت.

مرشایمر تاکید کرد: ایرانی‌ها شکست نخورده‌اند. ایران دست‌نخورده باقی‌ مانده است. همچنان توانمندی غنی‌سازی هسته‌ای دارد.

وفاق یعنی تعطیلی نظارت مجلس

و نگفتن مطالبات مردم؟!

اعتراض نمایندگان مجلس به بی‌تدبیری و سوءمدیریت برخی وزیران اقتصادی که برخاسته از مطالبات بحق مردم است، با واکنش سیاسی کارانه نشریات زنجیره‌ای مواجه شد. این نشریات مدعی شدند بازخواست وزرا و مطالبه عمل به مسئولیت در قبال معیشت مردم، ضد وفاق است!

رئیس مجلس روز یکشنبه گفت: دغدغه‌ مردم درباره گرانی‌ افسارگسیخته کالاهای معیشتی، به ویژه قیمت ارز و طلاست که به عنوان بخشی از دلایل یا بهانه گرانی‌ها محسوب می‌شود. مجلس با جدیت پیگیری خواهد کرد. در صورتی که اقدامات وزرای اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت خواهد بود و اگر صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به استیضاح خواهند بود.

برخی دیگر از نمایندگان هم انتقاداتی مطرح کردند؛ از جمله:

- نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر: آقای قالیباف! التیماتوم به دولت درباره گرانی‌ها کافی است. بگویید استیضاح به صحن علنی بیاید. بخش مهمی از گرانی‌ها ناشی از سوءمدیریت اجرائی است.

- گودرزی، نماینده مردم الیگودرز: گرانی بیداد می‌کند. چرا وزیر اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو نیستند؟ چرا قیمت دلار را رها کرده‌‌اند؟ وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.

- قاسمی، نماینده شهرضا: نداشتن برنامه، وجود افراد ناکارآمد و گاه ناشایست در ساختار دولت و شرکت‌های دولتی، علت بخش زیادی از مشکلات است.

- یوسفی، نماینده اهواز: دولت کابینه را ترمیم کند. مردم نباید با کوچک‌شدن سفره‌شان هزینه سوءمدیریت وزرا را بدهند.

- شیرین زاد، نماینده مردم کرج: آقای پزشکیان! امروز زمان ارائه راهکارها و اقدامات مؤثر برای رفع مشکلات است، نه تکرار آنها. حالا که دولت عزمی برای ترمیم مدیران ندارد، وقت تسریع در روند استیضاح‌هاست.

- سیدمسعود خاتمی، نماینده مردم گلپایگان: گرانی اجناس و رهاشدن بازار، وضعیت سفره قشرهای ضعیف را شدیداً تحت فشار قرار داده و این زیبنده مردم نیست.

- منان رئیسی، نماینده مردم قم: آنچه مشهود است، اهمال مفرط در اداره امور است. مجلسی خانه ملت است اما متاسفانه بعد از ۶ ماه از طرح برخی استیضاح‌ها، هنوز در حال استخاره هستند که اعلام وصول کنند یا خیر.

- میرزایی، نماینده مردم بروجن: وزیر محترم اقتصاد! تا کجا افزایش‌ قیمت‌ها ادامه خواهد داشت؟ نقش شما به عنوان وزیر چیست؟

- لاجوردی، نماینده مردم تهران: گرانی‌های سرسام‌آور، طبیعی نیست. سیاست‌گذاری‌ غلط، ولخرجی‌ها و حیف‌ومیل بیت‌المال از عوامل مؤثر هستند و باید فوراً برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

- ذاکر، نماینده مردم ارومیه: آقای دولت! علت تورم و گرانی چیست؟ آیا غیر از بی‌تدبیری، بی‌هماهنگی و رهاشدگی قیمت اجناس؟

- سلیمی، نماینده مردم تهران: آقایانی که در دولت می‌گویند استیضاح به مصلحت نیست، آیا دلار ۱۳۰هزار تومانی و سکه ۱۴۰میلیون تومانی به مصلحت است؟

در واکنش به این مطالبه‌گری قانونی نمایندگان ملت، روزنامه اعتماد وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تیتر زد «وفاق زیر ضربه» و از قول برخی افراطیون مانند گرامی‌مقدم و نورایی‌نژاد مدعی شد: تهدید به تغییر وزرا توسط رئیس یک قوه امری بی‌سابقه است/ برخی به دنبال کسب امتیازات بیشتر از دولت هستند/ اولتیماتوم‌ها علیه دولت را انگار پایانی نیست. هر روز بحرانی تازه و تهدیدی نو علیه دولت شکل می‌گیرد./ تحلیلگران معتقدند این رفتار به دلیل تعامل بیش از حد و وفاق بی‌حد و حصری است که پزشکیان با مجلس و طیف‌های سیاسی انجام داده است/ تغییر باید از درون دولت آغاز شود، کمیته‌های بررسی درون دولت، تحلیل و ارزیابی می‌کنند و طی گزارشی به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند فلان وزارتخانه خوب کار نمی‌کند و تغییر لازم است! اما بیان آقای قالیباف و تهدید دولت، کار را خراب می‌کند.

روزنامه هم‌میهن نیز ذیل تیتر «آغاز استیضاح‌های زنجیره‌ای؟ قالیباف باز هم تهدید کرد»، نوشت: صحن مجلس، فضائی ضددولتی داشت؛ فضائی که با اظهارات رئیس و نمایندگان مجلس ساخته شد و هرچند بهانه‌اش وضعیت معیشتی سخت مردم، تورم، گرانی و افزایش نرخ دلار و طلا بود، اما تهدیدهایی که به دنبال آن آمد ارتباطی منطقی و سازمانی با این مشکلات نداشت. نمایندگان مجلس مشخص نکردند هر بخشی از این گرانی‌ها به کدام‌یک از وزرا ارتباط پیدا می‌کند.

این روزنامه در مطلب دیگری، با جابه‌جا کردن مسئولیت دولتمردان و نمایندگان نوشت: «فرض کنیم سه نفر شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نام دفاع از مردم، علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خنده‌دار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمی‌پذیرد. اگر روزی تشکیل چنین جمعی و با این هدف پذیرفتنی هم باشد، اعتراض نمایندگان مجلس علیه تورم، قطعاً غیرقابل پذیرش است... مجلس و رئیس آن باید بگویند اداره کشور براساس قانون است یا اراده؟ اگر اراده حاکم است، پس مجلس چه‌کاره است؟ اگر قانون حاکم است، پس نقش و مسئولیت مجلس چیست؟

روزنامه سازندگی در همین زمینه تیتر زد: «دخالت قالیباف» و نوشت: «محمدباقر قالیباف در اقدامی بی‌سابقه از تربیون علنی مجلس، دولت را تهدید به استیضاح کرد. اقدامی که بیش از آنکه نشانه نظارت مجلس باشد، بوی فشار سیاسی می‌دهد. رئیس‌ مجلس اگر معتقد به ناکارآمدی برخی از وزراست، چرا استیضاح را در دستورکار قرار نمی‌دهد و به‌جای آن، مسیر فشار بر رئیس‌جمهور را دنبال می‌کند؟».

همچنان که روشن است تحلیل‌های نشریات زنجیره‌ای بوی سیاسی‌کاری، تناقض و تقلا برای تعطیل‌کردن مجلس را می‌دهد. وگرنه طبق قانون اساسی روشن است که وظیفه نظارت مؤثر بر دولت و بازخواست آنها درباره عملکردهایشان، بدیهی‌ترین مسئولیت قانونی مجلس است. در مقابل تقلا برای تعطیلی وظیفه نظارتی مجلس، مشابه رفتارهای دیکتاتورمآبانه دوران قجری و پهلوی در تعطیلی مجلس است.

ضمناً باید از رسانه‌های سیاسی کار پرسید که آیا وفاق یعنی تعطیلی نظارت مجلس، عدم پیگیری مالیات مردم و توضیح نخواستن از برخی وزیران اقتصادی مقصر و ناکارآمد؟ رویکرد این نشریات به وضوح ثابت می‌کند که غرض آنها از شعار وفاق نه هم‌افزایی برای حل مشکلات بلکه مصون‌کردن مدیران بی‌کفایت از نظارت پس از اغماض اولیه در دادن رای اعتماد به این وزرا بوده است.

گروهک مطرود حضرت امام(ره)

چگونه اصلاح‌طلب جا زده شد؟!

عضو گروهک منحله نهضت آزادی از اظهارات رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان سیاسی ابراز ناراحتی کرد و گفت اصولگرایان برای این سخنان کف می‌زدند.

به تازگی محمدعلی ابطحی در مورد جلسه فعالان سیاسی با رئیس‌جمهور خبر داده بود: «در مسئله سیاست خارجی چالشی با چند تن از اصلاح‌طلبان تند‌تر درگرفت. نیمچه تشنجی شد. گفتند کاری کنید تحریم‌ها برداشته شود. پزشکیان گفت ما که مذاکره می‌کردیم، اما وقتی آمریکایی‌ها توقعات عجیب و غریب دارند مثلاً اولین حرف‌شان این است که موشک نداشته باشید، من نمی‌توانم قبول کنم ملت ایران جلوی اسرائیل که همان‌ها تا دندان مسلحش کرده‌اند بی‌دفاع بماند».

در همین باره، عماد بهاور از عناصر وابسته به گروهک نهضت آزادی که در جلسه مذکور حضور داشت، به سایت انتخاب گفت: در این جلسه، آقای پزشکیان به موضوع سیاست خارجی پرداخت و گفت که مذاکرات نباید به گونه‌ای پیش برود که به عزت ملی لطمه بزند. او مطرح کرد که ما بر سر توان موشکی و دفاعی کشور مذاکره نمی‌کنیم و مذاکره نباید به تضعیف جمهوری اسلامی منجر شود و به هر خواسته‌ای تن نمی‌دهیم.

او ادامه داد: انتظار اصلاح‌طلبان از آقای پزشکیان فراتر از این سطح است. انتظار نداریم او در حد مجری محدود عمل کند، بلکه انتظار داریم در جایگاه واقعی رئیس‌جمهور ظاهر شود. به‌ویژه در موضوعات اساسی و سرنوشت‌سازی مانند مذاکرات و سیاست خارجی، لازم است نقش فعال، جدی و اثرگذار داشته باشد. اصلاح‌طلبان نقدهای خود را با صراحت مطرح کردند و در مقابل، مشاهده شد که اصولگرایان از مواضع او ابراز رضایت کرده و حتی برایش کف می‌زدند.

وی گفت: «مهم‌ترین نقدی که از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شد این بود که آقای پزشکیان در مدیریت کلان و سیاست خارجی‌، نقش مؤثری ایفا نمی‌کند. در همین چارچوب، آقای بنی‌اسدی (رئیس گروهک منحله نهضت آزادی) مطرح کرد که ریشه بسیاری از مشکلات موجود در نگرشی مبتنی بر خودی و غیرخودی نهفته است.

بهاور گفت: در مجموع، از اینکه جلسه چنین برداشت شد که آقای پزشکیان بیش از آنکه انتظارات جریان اصلاح‌طلب را برآورده کند، توانسته رضایت نسبی اصولگرایان را جلب کند. برخی سیاست‌ها و اقدامات به‌گونه‌ای پیش رفته که گروه‌هایی از نظر اقتصادی احساس رضایت کرده‌اند.

گزافه‌گویی عناصر وابسته به نهضت آزادی و دعوت آنها به جلسه رئیس‌جمهور با فعالان سیاسی در حالی است که حضرت امام خمینی(ره) سی‌ام بهمن 1366، در پاسخ به نامه حجت‌الاسلام آقای محتشمی وزیر کشور درباره نهضت آزادی تأکید کردند: «‌در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پروندۀ این نهضت و همین‌طور‌‎ ‌‏عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی‌‎ ‌‏طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در اینباره از هیچ کوششی فروگذار‌‎ ‌‏نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را،‌‎ ‌‏که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطۀ او دارند از ستمکاری‌‎ ‌‏اوست، بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. و این از اشتباهات آنها است.‏

در هر صورت، به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای‌‎ ‌‏نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده‌‎ ‌‏کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت‌‎ ‌‏موقت باقی مانده بودند ملت‌های مظلوم به‌ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و‌‎ ‌‏مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که‌‎ ‌‏قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد، و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت‌‎ ‌‏برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضائی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار‌‎ ‌‏آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با‌‎ ‌‏دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد‌‎ ‌‏عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز‌‎ ‌‏مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.‏.. نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از‌‎ ‌‏کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه‌‎ ‌‏شود، و نباید رسمیت داشته باشند».‏