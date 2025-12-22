هک تلفن همراه نفتالی بنت ضربه مستقیم به قلب افسانه‌ دژ سایبری اسرائیل است

یک شبکه اماراتی خاطرنشان کرد: هک تلفن همراه نخست‌وزیر پیشین اسرائیل ضربه مستقیم به قلب افسانه‌ای است که اسرائیل از خود ارائه می‌داد؛ افسانه‌ای که می‌گفت اسرائیل دژی سایبری است که هرگز متزلزل نمی‌شود.

یک شبکه اماراتی در گزارشی درباره هک تلفن همراه نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل خاطرنشان کرد: این یک ضربه مستقیم به قلب افسانه‌ای است که اسرائیل از خود ارائه می‌داد؛ افسانه‌ای که می‌گفت اسرائیل دژی سایبری است که هرگز متزلزل نمی‌شود. در این گزارش همچنین مطرح شد: نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، نفتالی بنت ناگهان متوجه شد که تلفن همراه یا اکانت‌هایش باز شده و از آنها شماره‌ها، تصاویر و فایل‌ها استخراج شده است. بنت که بخشی از وجهه خود را بر پایه مرد فناوری و امنیت سایبری ساخته بود، دید گروه ایرانی «حنظله» به او می‌گوید: ما درون زندگی دیجیتال تو هستیم.

در ادامه این گزارش آمده است: در ابتدا او این موضوع را به طور کامل انکار کرد اما بعدا گفت تنها حساب تلگرامش هک شده و بسیاری از مطالبی که به عنوان اطلاعات منتشر شده از تلفن او پخش شده، ساختگی است. ضربه در اینجا ‌فقط حاکی از رسوایی نیست؛ نمادین بودن ضربه مهم است. اگر مردی که درباره حفاظت اسرائیل در برابر حملات سایبری سخنرانی می‌کرد، ناتوان از حفاظت تلفن خود یا حلقه نزدیکش باشد، پس واقعیت تصویر دژ مستحکم سایبری که اسرائیل آن را تبلیغ می‌کند چیست؟

شبکه اماراتی مطرح کرد: پرسشی که از سوی همگان مطرح می‌شود این است: آیا آنچه متزلزل شد، تلفن بنت بود یا هیبت یک سیستم کامل که بر توهم برتری مطلق در جنگ فناوری بنا شده بود؟