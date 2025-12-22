پیشْتِه...!(گفت و شنود)
گفت: «فارن افرز» در مقالهای به قلم دو تن از مقامات سابق آمریکا تاکید کرده است که دیگر هیچ کشوری در جهان و حتی متحدان، به آمریکا اعتماد ندارند «دوران اتکا به آمریکا تمام شده و حتی همپیمانان آمریکا هم آن را قابل تکیه نمیدانند»!
گفتم: «فرید زکریا»، یکی از شناختهشدهترین تحلیلگران روابط بینالملل و عضو شورای سیاست خارجی آمریکا نیز در مجله آمریکایی «فارن پالیسی» نوشته است «رویکرد جدید ترامپ در مورد ونزوئلا و آمریکای لاتین نشان میدهد که دوران ابرقدرتی آمریکا پایان یافته است»!
گفت: ولی ترامپ که از رو نمیرود! درباره اختلاف خود با اروپا و سایر متحدانش میگوید؛ آنها زبان گفتوگو با من را نمیدانند! باید زبان مواجهه با آمریکا را کشف کنند!
گفتم: راستی! چه کسی برای اولین بار کشف کرد که به سگها باید گفت «چخه» و گربهها فقط «پیشته» را میفهمند و به پرندهها باید گفت «کیش» و...