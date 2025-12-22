کیهان و خوانندگان
* حجتالاسلام سید علی خمینی، نوه امام راحل(ره) گفته است؛ مردم به آرمانها اعتراض ندارند به مسئولی اعتراض دارند که کار نمیکند؟ مسئولی که میداند یکی بهتر از اوست، اما پست را پذیرفته و کار را به عقب انداخته است؟
باقری
*کسانی که بدون تفکر، زبان خود را باز میکنند و هر حرفی را بر زبان جاری میکنند، به این بخش از کارنامه شهید رئیسی بنگرند بعد با وجدان قضاوت کنند؛ دولتی که در کمتر از سه سال، تورم را از حدود ۵۹ درصد به ۳۴ درصد رساند، بیش از ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق افزود و خاموشیهای خانگی را پایان داد، رشد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد را محقق کرد و سالانه بهطور میانگین ۳۱۵ هزار شغل ایجاد نمود، در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد مقاومتی نیز بدون اتکا به برجام، میانگین جذب سرمایه خارجی به ۴,۲ میلیارد دلار در سال رسید، صادرات نفت به بیش از ۲,۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و معضل ذخایر سرگردان میعانات گازی به صفر رسید و...
شوقیان
* داشتن قدرت نظامی، خشونت نیست، بلکه واکنشی علیه خشونت تحمیلی است و یک سلبریتی هیچ وقت این را نمیفهمد که قدرت شرط بقاست! در این جنگ تحمیلی 12 روزه اگر نبود این موشکهای دسترنج شهیدان تهرانیمقدمها و حاجیزادهها معلوم نبود امروز ایران تجزیه شده چه وضعی داشت؟
قاسمی
*وصیت امام راحل(ره) به ملت و دلسوزان انقلاب: من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش میکنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید پیشکسوتانِ شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. اکیداً به ملتعزیز ایران سفارش میکنم که هوشیار و مراقب باشید. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۹۳
محمددوست
* اجرای فرمان امام خامنهای در مبارزه با فساد و قانون اجرای اصل ۴۹ میتواند ثروتهای نامشروع و بادآورده افراد و محافل آلوده مالی را به بیتالمال برگرداند. شهید سید حسن آیت نویسنده اصل ۴۹ که با ۶۰ گلوله منافقین و محافل آلوده مالی ترور شد، معتقد بود با اجرای این اصل کشور متحول میشود.
رغبت
* دشمن با تجربه میدانهای سخت و رویاروییهای نظامی متوجه این حقیقت شد که تصرفِ این خاک با ابزارِ آتش و آهن ممکن نیست. فلذا تغییر فاز داده جنگ معنوی را در پیش گرفته است.
مزارعی
* در جنگ ۱۲ روزه تاکتیک و برنامه دشمن، جنگ و سپس آشوب بود. الان تاکتیک دشمن آشوب و بعد جنگ است. دشمن چون در تاکتیک قبلی موفق نبود و حتی شکست هم خورد، الان به هر بهانهای سعی در روشن کردن آتش آشوب را دارد. مثل ماشینی که خاموش است، آنقدر استارت میزند تا روشن شود. فلذا حضور هماهنگ فتنهگرانی مثل نرگس محمدی در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی در مشهد در این راستا ارزیابی میشود.
یزدانپناه
* در جنگ رسانهای با دشمن، هر کدام از ما یک گره از شبکه است. هرکس، در هر جایگاهی که هست، باید برای خود نقشی فعال تعریف کند و آرایش جنگی بگیرد.در یک کلام این جنگ، تماشاگر ندارد.
عاشوری
* آقای پزشکیان ریاست محترم جمهوری در توجیه گران کردن قیمت بنزین اعلام کرد پول این افزایش قیمت به جیب مردم میرود. در حالی که با گران شدن بنزین شاهد افزایش قیمت همه کالاها و خدمات هستیم. بنویسید این توجیههای تکراری بیشتر از خود گرانی اعصاب مردم را به هم میریزد.
انصاری
* معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از سرمایهگذاری ۵ میلیون دلاری برای توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی حوزه کوانتوم خبر داده که برای آینده فناوری کشور نویدبخش است. این فناوری تحولی بنیادین در سیستمهای ناوبری ایجاد خواهد کرد و تمام موقعیتهای مکانی و زمانی آینده وابسته به تکنولوژی کوانتوم است. رسانهها باید کوانتوم را به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند.
بهروزیان
* خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام همهجانبه بهوسیله قوای سهگانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمانیافته و دقیق و بیاغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.
قندچی
*حضور بیسابقه زنان دانشمند، پزشک و نخبه در جمهوری اسلامی که در تاریخ ایران بینظیر است، سند زنده این حقیقت است که «عفت»، سکوی پرتاب است، نه مانع پرواز.
سحرخیز
* حمایت از دولت به معنای چشمبستن به برخی از کارهای غیر قابل دفاع دولت مثل برخی مواضع رئیسجمهور و رفتارهای حاشیهای برخی منسوبین وی نیست و نقد منصفانه همچنان یک ضرورت است. اما در شرایطی که کشور زیر فشار و تهدید قرار دارد و دشمن مترصد کوچکترین نشانه اختلاف است. نحوه بیان نقد، بسیار اهمیت پیدا میکند. چهبسا نقدی، حتی با نیت خیر، نهتنها ضرورتی نداشته باشد، بلکه خود به عاملی هزینهزا تبدیل شود.
مقتدر
*هر صدایی که از جبهه خودی بلند شود، حتی اگر به ظاهر حق باشد و مغرضانه نباشد ولی چنانچه بدون درایت و تدبیر انجام بگیرد، دل مردم را خالی کند، در ارادهها سستی ایجادکند، موجب غفلت اذهان از خطر اصلی انقلاب بشود و خلاصه شادی دشمنان را در پی داشته باشد قطعا بازی کردن در زمین دشمن است.
اژدرنیا
*در بحبوحه جنگ فناوری، شاهدیم یک ایرانی به نام امین وحدت به عنوان یکی از مدیران ارشد گوگل، سکان هدایت حیاتیترین بخش توسعه هوش مصنوعی گوگل را در دست گرفته است. گفتنی است پیش از این نیز ایرانیهای دیگری پستهای مدیریتی در این غول تکنولوژی بر عهده داشتند. پرچم ایران همیشه بالاست.
بسنده
* چاک شومر از سناتورهای آمریکا میگوید، اگر با ترامپ رابطه خوبی داشته باشید، هر چقدر هم مواد مخدر به خیابانها بیاورید، عفو خواهید شد و الّا تهدید به مرگ یا حمله نظامی خواهید شد!
عظیمی
*سندی که دولت آمریکا با عنوان «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵» منتشر کرده، بیش از آنکه واجد ویژگیهای یک متن راهبردی باشد، تلاش برای ترمیم روانی ناکامیهای انباشته سیاست خارجی این کشور است. این سند بهجای اینکه بر ارزیابیهای میدانی استوار باشد، بیشتر به بیانیهای تبلیغاتی شباهت دارد که هدف آن مدیریت افکار عمومی است.
جاهدی
* بیتفاوتی مسئولان در برابر گرانیهای افسار گسیخته را که میبینیم، واقعاً ناراحتکننده است. آیا اعضای دولت در این جامعه زیست نمیکنند؟
نوربخش- مشهد
*از پلیس راهور منطقه دو شهرداری درخواست میشود با خودروهایی که برخلاف جهت در خیابان اردبیل تردد میکنند، برخورد نماید.
محسنی
* ايرانی كه يک زمانى التماس میكرد تا پزشک هندى و پاكستانى وارد كند، به بركت جمهورى اسلامى به جايى رسيده است كه پزشكان و متخصصين آن امروز تومور مغزی را بدون شکافتن جمجمه جراحی میکنند! و دهها و صدها مورد دیگر که در منطقه الحمدلله حرف اول را میزنیم.
غریبی
* عرضه سهام شرکت ملی نفت در بورس تهران میتواند به عنوان اقدامی کلیدی برای کاهش وابستگی به نفت و تنوعبخشی به اقتصاد کشور مورد بررسی قرار بگیرد. این طرح در صورت اجرائی شدن راهکاری برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در ضمن منابع حاصل از جذب سرمایه از طریق فروش سهام شرکت به پروژههای مختلف زیرساختی و عمرانی اختصاص پیدا میکند که منجر به تنوعبخشی به اقتصاد میشود.
گوهریان
* امروز بسیاری از فیلمها و سریالها را در کنار خانواده نمیشود نگاه کرد؟ اگر نظارت و کنترلی وجود داشت فرهنگ جامعه و بنیان خانواده توسط فیلمها و سریالهای اینچنینی فعلی، اینطور دچار سقوط نمیشد. چه کسی و کدام نهاد یا دستگاه پاسخگوست؟
فتحینژاد