فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۸۶۹
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
دستاوردی جدید از دانش‌بنیان‌های اصفهان

تولید فناوری نوین با مقاومت بالاتر از فولاد‌های ساختمانی

اصفهان- خبرنگار کیهان:
دستاوردی ملی از دانش‌بنیان‌های اصفهان در صنعت فولاد که طول عمر آن پنج برابر بیشتر از فولاد‌های ساختمانی است.
رئیس واحد طراحی مجتمع فولاد مبارکه گفت: مقاومت بالای این نوع از فولاد برابر خوردگی به دلیل تشکیل لایه پیوسته و چسبنده اکسید روی سطح فلز است که آن را برابر زنگ‌زدگی محافظت می‌کند.
بابک شهریاری افزود: این محصول باتوجه به ماهیت مقاومتش یکی از فولاد‌های محبوب در حوزه ساخت و ساز به خصوص در مناطق مرطوب است و البته در خط انتقال آب دریا به فلات مرکزی هم از ورقی هم‌خانواده با فولاد‌های مقاوم برابر خوردگی استفاده شد.
وی گفت: فناوری این فولاد‌ها به دلیل وجود عناصر آلیاژی مانند نیکل، مس و کروم جوش‌پذیری را هم کیفی‌تر کرده است.
رئیس واحد طراحی مجتمع فولاد مبارکه افزود: شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در تولید این نوع از فولاد فعال هستند که حالا ایران هم با دستیابی به این فناوری نام خود را در این حوزه ثبت کرده است.
بابک شهریاری افزود: مطالعات نشان می‌دهد استفاده از فولاد‌های مقاوم برابر خوردگی اثرات زیست محیطی و کاهش کربن در چرخه حیات را به دنبال دارد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

نجات غریق!(گفت و شنود)

زاویه‌دارها عبور از پزشکیان را کلید زدند

عقب‌ماندگی غرب‌گرایان از واقعیت‌های جهان (یادداشت روز)

حرفش را هم نزنید باشد برای پس از خروج کامل ناتو

اخبار ویژه

حامیان و بانیان گرانی یکشبه نگران شدند!

زخم کهنه مذاکره!

امنیت اجاره‌ای

ارتقای کیفیت مدیریت شهری یا حذف گزینشی و سیاسی چهره‌های توانمند؟!

اعتراف روزنامه‌نگار صهیونیست به درماندگی آمریکا و اسرائیل در مهار توان موشکی ایران