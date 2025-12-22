تهدیدات رژیم اسرائیل نشانه آشفتگی است ایران همه تحولات را زیر نظر دارد
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تاکید کرد که اسرائیل با مشکلات جدی روبهروست و تهدیداتش نشانه آشفتگی و ضعف این رژیم است و تهران تمامی تحولات را با دقت زیر نظر دارد.
سردار احمد وحیدی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفتوگو با شبکه المیادین درباره سفر قریبالوقوع «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم اسرائیل به ایالات متحده و تهدیدات مکرر این رژیم علیه ایران اظهار داشت: رژیم اسرائیل با مشکلات عظیمی مواجه است و این امر برای همه آشکار شده است.
وی با بیان اینکه این رژیم هیچ یک از اهداف خود را در جنگ علیه ایران محقق نکرد، افزود: تهران تمامی تحولات را از نزدیک رصد میکند و همه مسائل را با دقت زیر نظر دارد.
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت: رژیم اسرائیل تلاش میکند تصویری متفاوت از واقعیت نشان دهد و ضعف خود را پنهان کند و این اقدام از طریق جنگ رسانهای و روانی علیه ایران صورت میگیرد.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به شکستهای اخیر رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: رژیم اسرائیل تلاش دارد تا با تهدیدات و تحرکات اخیر، شکست سنگینی را که در جنگ ۱۲ روزه متحمل شد، پنهان کند.
سردار وحیدی با بیان اینکه ادعاها و تبلیغات اسرائیل هیچ دستاوردی برای این رژیم به همراه نخواهد داشت، افزود: امروز رژیم اسرائیل تنها و منزوی است و در تلاشهای بیهوده برای نجات خود دستوپا میزند.