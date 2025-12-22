رئیس دیوان عالی کشور گفت: بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده «چای دبش» درخواست اعاده دادرسی کرده بودند، رسیدگی به این پرونده، به اتمام رسید و کلیه درخواست‌های اعاده دادرسی، رد شدند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه از روند بلندمدت رسیدگی به پرونده چای دبش در دیوان عالی کشور سخن گفت.

وی سپس از اتمام رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی همه افراد در پرونده چای دبش خبر داد و گفت: بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.

منتظری با بیان اینکه این پرونده به واسطه اهمیت محتوا، حجیم بودن آن و همچنین به واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند.

دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: از ۲۰ محکوم پرونده چای دبش،

۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ ۷ نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین برای دستگیری آنها صادر شده است.

صالحی افزود: ردّمال مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان در حال انتقال است، ویلای لوکس محکوم‌علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش چهار هزار میلیارد تومان بود نیز به بانک ملت منتقل شد.

وی عنوان کرد: در جلسه‌ای که با مدیران بانک‌های ذی ربط داشتیم، تاکید شد که به هیچ وجه فعالیت کارخانه دبش متوقف نشود و فعال‌تر از گذشته، ادامه کار دهد.