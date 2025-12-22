روزنامه آمریکایی با بررسی برخی اقدامات رفتارهای ترامپ طی یک‌سال گذشته نوشته است:

«او قدم به قدم در حال تبدیل نهاد ریاست‌جمهوری در آمریکا به امپراتوری است.»

در یک سال گذشته اقدامات دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور، بسیاری از تحلیلگران، حقوقدانان، روانشناسان و منتقدان را به این نتیجه رسانده است که او تمایل شدیدی به تبدیل نهاد ریاست‌جمهوری به امپراتوری دارد؛ استفاده گسترده و بی‌سابقه از فرمان‌های اجرائی از جمله تعیین سیاست‌های گسترده در حوزه‌های مختلف بدون تصویب کنگره؛ استفاده از ارتش و نیروهای گارد ملی برای برخورد با پدیده مهاجرت، پاکسازی نهادها و برکناری گسترده مقامات سابق و اخذ سوگند وفاداری از مقامات و حتی کارمندان جدید، تشدید اقدامات علیه مخالفان داخلی و تضعیف آزادی‌های مدنی‌، سرکوب رسانه‌های منتقد و طرح دعاوی حقوقی سنگین علیه آنها و تمرکزگرایی شدید در قوه مجریه تنها بخشی از اقداماتی است که به گفته منتقدان نشان می‌دهد ترامپ به سمت استبداد حرکت می‌کند.

از رئیس‌جمهور تا امپراتور

نیویورک‌تایمز هم در گزارشی به مناسبت اولین سالگرد ریاست‌جمهوری ترامپ نوشته است: ترامپ در اولین سال بازگشت به قدرت، بی‌پروا مظاهر سلطنت را پذیرفته، همان‌طور که قدرت تقریباً لجام‌گسیخته‌ای را برای تغییر دولت و جامعه آمریکا به دلخواه خود اعمال کرده است. ترامپ، چه در نمایش‌های باشکوه و چه در سیاست، نسخه‌ جدیدی از «ریاست‌جمهوری امپراتوری» را بنا نهاده که حتی از ریاست‌جمهوری ریچارد ام. نیکسون که این اصطلاح نیم‌قرن پیش برای او رواج یافت، بسیار فراتر است.»

«نیویورک‌تایمز» در گزارش خود نوشته است: ترامپ ۲، ترامپ ۱ رها شده است. تزئینات طلایی در دفتر بیضی‌شکل، تخریب بال شرقی که قرار است با یک سالن رقص عظیم جایگزین شود، گچ‌کاری نام و چهره‌ او بر روی ساختمان‌های دولتی و اکنون حتی مرکز هنرهای نمایشی جان اف.کندی و تعیین روز تولد خودش به عنوان یک روز تعطیل با ورود رایگان در پارک‌های ملی، همه اینها نشان از یک بزرگ‌نمایی شخصی و انباشت قدرت با مقاومت ناچیز از سوی کنگره یا دیوان عالی کشور دارد. این روزنامه در توضیح «تشریفات سلطنتی» به میزبانی ترامپ از ولیعهد عربستان با الهام از تشریفات پادشاهی بریتانیا در میزبانی از مقامات خارجی اشاره کرده و مراسم استقبال پرزرق‌وبرقی شامل پرواز هواپیماهای نظامی، استفاده از اسب‌ و میزهای مجلل تشریفاتی دراز به جای میزهای دایره‌ای شکل معمولی را خاطرنشان کرده است. به نوشته نیویورک‌تایمز برای برخی ناظران، این تزئینات غیرمعمول کمی آشنا به نظر می‌رسد. تنها ۲ ماه قبل از آن، «چارلز سوم»، پادشاه انگلیس در جریان سفر رسمی ترامپ به کشورش مراسم استقبالی را ترتیب داد که درست به همان شکل شامل پرواز هواپیماهای نظامی، به نمایش گذاشتن اسب‌های سیاه و ترتیب دادن یک شام مجلل در تالار «سنت جورج» در «کاخ ویندزور» بود. به عقیده این نشریه آمریکایی «بازآفرینی ریاست‌جمهوری» توسط ترامپ، موازنه قدرت در واشنگتن را به شیوه‌های عمیقی تغییر داده است و این تغییرات احتمالاً مدت‌ها پس از کنار رفتن او از صحنه قدرت، دوام خواهند آورد. معمولاً زمانی که یک شاخه از دولت اقتداری را به دست بیاورد، بعید است آن را با میل و رغبت پس ‌دهد. در نهایت اقداماتی که زمانی نظام حاکم را شوکه می‌کنند، می‌توانند عادی تلقی شوند. در حالی که سایر رؤسای‌جمهور آمریکا تلاش می‌کردند از شدت محدودیت‌ها کم کنند اما ترامپ از آنها عبور کرده و هر کسی را به مبارزه طلبیده تا اگر می‌تواند جلوی او را بگیرد. به عقیده نگارنده این گزارش‌، اقدامات فعلی ترامپ نقطه اوج چهار سال برنامه‌ریزی است که او ما بین دوره اول و دومش انجام داد. در دور اول، ترامپ یک تازه‌وارد عرصه سیاست بود که نمی‌دانست دولت چگونه کار می‌کند و خود را با مشاورانی احاطه کرده بود که سعی داشتند افراطی‌ترین غرایز او را مهار کنند. این‌بار، او با دستورکار انجام کارهایی که در دور اول ریاست‌جمهوری خود انجام نداده بود به قدرت رسیده و تیمی از وفاداران همفکر با خودش که قصد تغییرات در کشور را دارند در کنارش هستند. به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک‌تایمز، عدم نظارت بر عملکرد ترامپ، به او آزادی عملی نه‌تنها در حوزه سیاست‌گذاری، بلکه برای سودآوری شخصی داده که حتی اسلافش هم از آن برخوردار نبودند. هرچند خانواده‌های دیگر رؤسای‌جمهور آمریکا نیز با استفاده از اعتبار کاخ‌سفید سود برده‌اند، هیچ‌کدام به اندازه ترامپ و دارودسته‌اش در این مسیر موفق یا جسور نبوده‌اند.خانواده رئیس‌جمهور آمریکا در طول

۱۱ ماهی که از بازپس‌گیری کاخ‌سفید توسط او می‌گذرد، حداقل روی کاغذ، میلیاردها دلار از طریق معاملات تجاری در سراسر جهان، سرمایه‌گذاری‌ در ارزهای دیجیتال، و با استفاده از افرادی که منافعی در سیاست آمریکا دارند سود کسب کرده‌اند.

بی‌اهمیتی اخلاقیات برای ترامپ

رئیس‌جمهور رومانی هم معتقد است در جهان مورد علاقه ترامپ اخلاقیات اهمیت چندانی ندارد. به گزارش ایسنا، «نیکوشور دن»، رئیس‌جمهور رومانی در مصاحبه‌ای تاکید کرد بخش عمده سال 2025 را صرف تدارک برای اینکه «چطور هم با دونالد ترامپ و یا حتی بدتر از آن- بدون او زندگی کند»، کرده است. «نیکوشور دن» در مصاحبه با پولیتیکو تصریح کرد یکی از چالش‌های او این است که تا چه میزان از اولویت‌های مدنظر ترامپ را به این خاطر که اروپا همچنان به آمریکا نیاز دارد، قبول کند و تا چه میزان نیز در برابر خصومت او علیه ارزش‌های میانه‌رو اروپایی مقاومت کند؟ او در عین حال می‌پرسد آیا هنوز اتحادی واقعی بین اروپا و آمریکا برقرار است؟ رئیس‌جمهور رومانی در این مصاحبه که در حین سفرش به شهر بروکسل انجام داد، گفت: «دنیا تغییر کرده است. رویکرد ما قبلاً این بود که به شیوه‌ای اخلاقی عمل کنیم اما حالا به سمت این رفته‌ایم که به شیوه‌ای عملگرایانه و اقتصادی عمل کنیم.» به گفته «نیکوشور دن»، رهبران اتحادیه اروپا این تغییر را درک می‌کنند و اکنون توجه خود را معطوف به تدوین استراتژی‌های عملی برای مدیریت واقعیت جدید دنیای ترامپ کرده‌اند. به نوشته «پولیتیکو»، دونالد ترامپ، حالا به عنوان اخلالگر بزرگ هنجارهای بین‌المللی مطرح است و از زمانی که در ژانویه به کاخ‌سفید برگشت این پیام را فرستاده که برای اروپا اهمیت چندانی قائل نیست.

در سراشیبی سقوط

نظرسنجی‌‌های «ان‌بی‌سی‌نیوز»، مرکز «پیو»، «رویترز» و «ایپسوس» هم نشان می‌دهد که ترامپ نه‌تنها بخشی از حامیان سرسخت جنبش مگا یا «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» را از دست داده، بلکه سیاست‌های او در حوزه اخراج مهاجران و مدیریت اقتصادی نیز با واکنش منفی فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.

طبق نظرسنجی شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز، نسبت جمهوری‌خواهانی که خود را بیش از هر چیز وابسته به جنبش مگا می‌دانند، از ‌آوریل ۲۰۲۵(فروردین 1404) تاکنون ۷ واحد درصد کاهش یافته است. در تازه‌ترین نظرسنجی که بین ۲۰ نوامبر تا ۸ دسامبر(29 آبان تا 17 آذر) انجام شد، تنها ۵۰درصد از جمهوری‌خواهان اعلام کردند که هویت سیاسی‌شان به مگا نزدیک‌تر است؛ این رقم در ابتدای سال، ۵۷درصد بود. در مقابل، ۵۰درصد دیگر اکنون می‌گویند که خود را بیشتر با حزب جمهوری‌خواه سنتی همسو می‌دانند؛ موضوعی که نشان‌دهنده بازآرایی معنادار در درون حزب جمهوری‌خواه است. همزمان، میزان محبوبیت کلی ترامپ نیز کاهش یافته و از ۴۵درصد به ۴۲درصد رسیده، در حالی که نرخ عدم رضایت از عملکرد او از ۵۵درصد به ۵۸درصد افزایش یافته است.