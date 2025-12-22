تصاویر تازه ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ارتش اشغالگر رژیم اسرائیل حتی پس از اجرای آتش‌بس در ماه اکتبر گذشته، همچنان به تخریب حساب‌شده مناطق تحت کنترل خود در نوار غزه ادامه داده است.

تصاویر ثبت‌شده توسط شرکت «Planet Labs» در شرق شهر غزه طی هفته گذشته، به‌ویژه در محله الشجاعیه، اثبات کرد که صدها ساختمان در ماه‌های اخیر به‌طور کامل با خاک یکسان شده‌اند. مقایسه این تصاویر با عکس‌هایی که چند روز پس از آغاز آتش‌بس گرفته شده بود، نشان می‌دهد که دامنه تخریب در منطقه به‌طور چشمگیری گسترش یافته است.

فارس در این‌باره به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای رأی‌الیوم نوشته، تصاویر مذکور نشان داده‌اند ساختمان‌هایی که در جریان جنگ تنها بخشی از آنها آسیب دیده بود، بعدها با استفاده از تجهیزات مهندسی کاملاً تخریب شدند؛ همچنین بناهایی که تقریباً سالم بودند نیز با خاک یکسان شده‌اند. طبق منابع فلسطینی، پیش از جنگ حدود یک‌میلیون نفر در مناطقی زندگی می‌کردند که اکنون تحت کنترل ارتش صهیونیستی قرار دارد، به‌ویژه در شرق شهرهای غزه، خان‌یونس و رفح. در چنین شرایطی نیز، انتظار نمی‌رود این افراد بتوانند در آینده نزدیک به خانه‌های خود بازگردند و ناچارند در چادرها و پناهگاه‌های موقت زندگی کنند؛ در کنار صدها هزار نفر دیگر که خانه‌هایشان ویران شده و در اردوگاه‌های آوارگان باقی مانده‌اند.

از سوی دیگر، سازمان اتنگلیسی «Forensic Architecture» هفته گذشته تحلیلی از تصاویر ماهواره‌ای غزه منتشر کرد که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی طی دوره آتش‌بس، ۱۳ پایگاه جدید در امتداد «خط زرد»- خطی که مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل را از مناطق فلسطینی جدا می‌کند- ایجاد کرده است. بیشتر این پایگاه‌ها در شمال غزه و شرق خان‌یونس ساخته شده‌اند و شمار پایگاه‌های صهیونیستی در امتداد خط زرد را به ۴۸ رسانده است. گزارش مذکور، همچنین اشاره کرده است که ارتش رژیم اسرائیل برخی جاده‌های ارتباطی این پایگاه‌ها با اراضی اشغالی را گسترش داده و یک جاده جدید در منطقه خان‌یونس احداث کرده است. این سازمان همچنین از گسترش دامنه تخریب در خان‌یونس و عملیات پاکسازی آوار در رفح خبر داده است.

در همین زمینه، مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل نیز در اکتبر گذشته اعلام کرده بود که ۸۱٪ از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های غزه در جریان جنگ به‌طور جزئی یا کلی تخریب شده‌اند. طبق تحلیل سازمان ملل، ۱۲۳هزار و ۴۶۴ ساختمان به‌طور کامل نابود شده، ۱۲هزار و ۱۱۶ ساختمان آسیب شدید دیده و ۳۳هزار و ۸۵۷ ساختمان دچار خسارت متوسط شده‌اند.