در سایه وحشت از حزب‌الله، معترضان صهیونیست به حاکمان رژیم، خیابان اصلی نزدیک کریات‌شمونه در شمال اراضی اشغالی را بستند.

به گزارش «مهر» به نقل از «المیادین»، سایه حزب‌الله لبنان هم برای اسرائیلی‌ها وحشت‌آفرین است. رسانه‌های عبری‎زبان گزارش دادند معترضان صهیونیست خیابان اصلی نزدیک کریات‌شمونه در شمال اراضی اشغالی را بستند. این اعتراضات در واکنش به شرایط معیشتی

صهیونیست‌ها و عدم رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده در کریات‌شمونه نزدیک مرزهای لبنان برگزار می‌شود. یکی از علل این وضع وحشت از مقاومت لبنان است که هنوز اجازه عادی‌شدن

اوضاع را نمی‌دهد. پیشتر روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی نوشت، بعد از یک سال از پایان جنگ با حزب‌الله، منطقه کریات‌شمونه

در شمال اراضی اشغالی هنوز شاهد بازسازی کامل بخش‌های آسیب‌دیده نبوده و همین مسئله خشم صهیونیست‌ها را برانگیخته است. همچنین «شبکه ۷» تلویزیون رژیم آپارتاید اسرائیل دیروز گزارش

داد در جریان یک تجمع اعتراضی سه معترض بازداشت شده‌اند.