اسکن چهره شرط خرید سیمکارت
کرهجنوبی خرید سیمکارت را به اسکن چهره و احراز هویت بیومتریک مرتبط کرد تا از استفاده هویتهای جعلی و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رجیستر، کرهجنوبی بهمنظور افزایش امنیت و کاهش تقلبها، خرید سیمکارت را به اسکن چهره منوط کرده است.
این تصمیم با هدف مقابله با استفاده از هویتهای جعلی و تقلب در فرآیند ثبتنام برای سیمکارتهای جدید اتخاذ شده است. طبق این قانون جدید، کاربران باید پیش از خرید سیمکارت، فرآیند شناسایی بیومتریک را طی کرده و از طریق تشخیص چهره احراز هویت کنند. این فناوری بهویژه در مقابله با فعالیتهای غیرقانونی مانند استفاده از هویتهای جعلی، که در آن افراد با مدارک تقلبی سیمکارتها را خریداری میکردند، بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین، این اقدام بهمنظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز از سیمکارتها در فعالیتهای مرتبط با جرایم سایبری و کلاهبرداریهای آنلاین طراحی شده است. بنابراین از این پس در کرهجنوبی تمام خریداران سیمکارت باید چهره خود را اسکن کنند و هویتشان را از طریق سامانههای بیومتریک تأیید کنند. این قانون جدید، مکمل روشهای فعلی ارائه مدرک شناسایی خواهد بود و از طریق اپلیکیشن «PASS» که توسط سه اپراتور اصلی ارائه میشود اجرائی می شود. این نوع استفاده از سیستمهای شناسایی چهره پیش از این در کشورهای مختلف مانند چین و برخی کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که برخی بر این باورند که این فناوری میتواند به بهبود امنیت و نظارت عمومی کمک کند، نگرانیهایی درباره نقض حریم خصوصی و استفادههای احتمالی از این دادهها برای مقاصد غیرمجاز وجود دارد. اقدام دولت کرهجنوبی در این زمینه پس از دو نقض عمده داده در سال جاری اتخاذ شد که اطلاعات بیش از نیمی از جمعیت ۵۲ میلیونی کشور را در معرض خطر قرار داد؛ یکی از این موارد شامل اپراتور «اسکی تلکام» بود که به دلیل سهلانگاریهای امنیتی، از جمله ذخیرهسازی رمزهای عبور بدون رمزنگاری، مجبور شد ۱.۵۵ میلیارد دلار به ۲۳ میلیون مشتری خود غرامت پرداخت کند.