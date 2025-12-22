چند قرن حبس برای اعضای باندهای خلافکار

دستگاه قضائی السالوادور ده‌ها تن از اعضای یک باند خلافکار مشهور را به عنوان مجازاتی «عبرت‌آموز» به تحمل چند قرن حبس محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، نجیب بُقیلة (لوکله) رئیس‌جمهوری السالوادور از کشورهای آمریکای‌مرکزی علیه باندهای خلافکار اعلام «جنگ» کرده است که این امر در صدور حکم قضائی علیه برخی از اعضای این باندها با میزان بی‌سابقه چند قرن حبس و هزار سال زندان، نمود پیدا کرد.

به گزارش رادیو فرانسه، دفتر دادستانی عمومی السالوادور در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ۲۴۸ عضو باند «مارا سالواتروچا» را به جرم عاملیت ۴۳ فقره قتل و ۴۲ مورد ناپدید شدن، در کنار سایر جرایم، به احکام «عبرت‌آموز» محکوم کرد. به این ترتیب ۱۰ نفر از آنها به حبس از ۴۶۳ تا ۹۵۸ سال محکوم شدند. یکی دیگر از آنها که توسط آمریکا «تروریست» شناخته می‌شود، به یک هزار و ۳۳۵ سال زندان محکوم شد.

رئیس‌جمهور السالوادور از مارس ۲۰۲۲، وضعیت اضطراری را به اجرا درآورده است که امکان دستگیری بدون حکم را فراهم می‌کند. به گفته منابع رسمی، تاکنون بیش از ۹۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند و حدود هشت هزار نفر پس از اعلام بی‌گناهی آزاد شده‌اند. رادیو فرانسه افزود: مبارزه رئیس‌جمهوری السالوادور علیه باندها تعداد قتل‌ها در این کشور آمریکای‌مرکزی را به‌شدت کاهش داده است، اما سازمان‌های حقوق بشر اقدامات دولتی در این‌باره را محکوم می‌کنند و انگشت اتهام را به سمت نیروهای انتظامی نشانه می‌گیرند.