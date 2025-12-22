فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۸۴۹
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

صدور «معافیت تحصیلی برای مشمولان خدمت نظام وظیفه» برخط شد

مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات از برخط‌شدن صدور معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان پسر مشمول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما؛ مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات از برخط‌شدن صدور معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان پسر مشمول (دانش‌آموزان ۱۸ سال تمام) خبر داد. بر این اساس، با راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست معافیت تحصیلی به‌صورت اینترنتی، دانش‌آموزان پسر مشمول دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مدرسه محل تحصیل خود ندارند.
دانش‌آموزان متقاضی می‌توانند با ورود به سامانه سخا به نشانی 
https://www.sakha.epolice.ir، مراحل ثبت درخواست خود را آغاز کنند و با کلیک بر روی گزینه «ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانش‌آموزی» از قسمت میز خدمت، اطلاعات تحصیلی- دانش‌آموزی خود را دریافت کرده و پس از تکمیل اولیه درخواست، معافیت تحصیلی خود را دریافت کنند.
لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نیاز برای صدور معافیت تحصیلی به‌صورت برخط از سامانه دانش‌آموزی «سیدا» وابسته به وزارت آموزش‌و‌پرورش استخراج می‌شود و دانش‌آموزان باید در سال تحصیلی جاری در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند.

