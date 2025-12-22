افزایش 42 درصدی تصادفات فوتی بزرگراهی در پایتخت

معاون هماهنگ‌کننده پلیس راهور تهران بزرگ از افزایش 42درصدی تصادفات فوتی بزرگراهی در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ عباس معظمی‌گودرزی با تشریح آخرین وضعیت تصادفات بزرگراهی پایتخت گفت: در ماه‌های اخیر با افزایش تخلفات رانندگی در ساعات مختلف شبانه‌روز، شاهد رشد قابل توجه تصادفات جرحی و فوتی در بزرگراه‌های تهران هستیم.

معظمی‌گودرزی با اشاره به تحلیل آماری تصادفات افزود: 59درصد تصادفات منجر به فوت و 32درصد تصادفات جرحی در معابر بزرگراهی رخ می‌دهد؛ معابری که به‌دلیل سرعت‌های بالا و حجم تردد سنگین، جزو پرمخاطره‌ترین نقاط تهران محسوب می‌شوند.

وی درباره الگوی تصادفات در ساعات روز بیان داشت: در طول روز، سرعت و سبقت کمتر عامل حادثه است، اما توقف در حاشیه بزرگراه‌ها، به‌ویژه هنگام خرابی یا پنچری، یکی از مهم‌ترین عوامل تصادفات منجر به جرح و فوت است. رانندگان اولین نقطه ممکن را برای توقف انتخاب می‌کنند که بسیار خطرناک است.

معاون هماهنگ‌کننده پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تردد موتورسیکلت‌ها در بزرگراه‌ها را از دیگر عوامل حادثه‌ساز دانست و تأکید کرد: در صورت اجبار به تردد، موتورسواران باید از لاین کندرو استفاده کنند.

معظمی‌گودرزی با اشاره به الگوی تصادفات شبانه گفت: از ساعت 23 تا 3 بامداد، خلوتی معابر باعث افزایش سرعت و سبقت‌های غیرمجاز می‌شود. متأسفانه برخی رانندگان این ساعات را برای تخلیه هیجان انتخاب می‌کنند که نتیجه آن تصادفات سنگین و مرگبار است. وی، مصرف روان‌گردان‌ها و نوشیدنی‌های غیرمجاز را یکی از عوامل مهم تصادفات شبانه دانست و ادامه داد: در این ساعات، میزان استفاده از این مواد بیشتر است و حوادث جرحی و فوتی سنگینی رقم می‌زند.

معظمی‌گودرزی یکی دیگر از تخلفات خطرناک را حرکت با دنده‌عقب در بزرگراه‌ها عنوان کرد و گفت: برخی رانندگان به دلیل ناآشنایی با مسیر یا دید کم، اقدام به دنده‌عقب می‌کنند که فوق‌العاده خطرناک است. وی با اشاره به اقدامات پلیس در کنترل تخلفات حادثه‌ساز بزرگراهی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون حدود 429هزار فقره برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در بزرگراه‌های پایتخت انجام شده است، تخلفاتی مانند سرعت و سبقت غیرمجاز ،حرکت با دنده عقب در بزرگراه ها که اغلب ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی، عدم توجه به جلو و مصرف روان‌گردان‌هاست که سهم بالایی در بروز تصادفات جرحی و فوتی دارند.

معاون پلیس راهور تهران بزرگ درباره آمار تصادفات بزرگراهی در سال جاری بیان داشت: 29هزار تصادف خسارتی، 6هزار تصادف جرحی و 354 نفر فوتی در 9ماهه ابتدایی سال رخ داده است. در مقایسه با سال گذشته، تصادفات خسارتی 13درصد، جرحی 11درصد و فوتی

42 درصد افزایش داشته است؛ آماری بسیار نگران‌کننده که نیازمند همکاری جدی شهروندان است.

معظمی‌گودرزی گفت: بررسی علل تامه تصادفات بزرگراهی از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد بیشترین سهم به عدم توجه به جلو با 42درصد اختصاص دارد و پس از آن، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با 34درصد قرار دارد. همچنین تغییر مسیر ناگهانی با 8 درصد و حرکت در خلاف جهت با 4درصد از دیگر علل وقوع تصادفات بزرگراهی در این بازه زمانی بوده‌اند.