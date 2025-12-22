کشف 800 میلیارد تومان اموال مسروقه با انهدام ۶۰۰ باند سرقت منزل طی نیمه نخست امسال

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و انهدام ۶۰۰ باند حرفه‌ای سرقت منزل در سراسر کشور خبر داد و گفت: در نتیجه این اقدامات، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اموال مسروقه کشف شده است.

سرهنگ کامیار چهری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در هشت‌ماهه سپری شده از سال ۱۴۰۴، شاهد کاهش ۱۵درصدی وقوع سرقت‌ها و افزایش ۷درصدی کشفیات بوده‌ایم. همچنین درصد کشف کل سرقت‌ها در کشور ۱۲درصد افزایش یافته و در زمینه دستگیری سارقان نیز بیش از ۳درصد رشد ثبت شده است که نتیجه مستقیم اقدامات انجام شده در این حوزه است.

چهری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه واحدهای صنفی، افزود: در این مدت، ۲۲ هزار و ۷۰۳ مورد بازدید از واحدهای صنفی مجاز در کشور انجام شده که برای سه هزار و ۳۲۸ واحد اخطار پلمب صادر و ۷۶۶ واحد صنفی متخلف هم پلمب شده‌اند. این واحدها عمدتاً در خرید و فروش اموال مسروقه یا ارتکاب تخلفات و جرائم مرتبط فعالیت داشته‌اند. وی درباره برخورد با مالخران نیز ادامه داد: اقدامات جدی و هدفمندی در این حوزه صورت گرفته و با تشکیل بانک اطلاعاتی مالخران، شاهد رشد ۱۶درصدی در دستگیری مالخران هستیم و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با تأکید بر لزوم بازنگری برخی قوانین، گفت: معتقدیم برخورد اصولی و صحیح با مالخران نقش مهمی در کاهش سرقت دارد و در این زمینه نیاز به بازنگری برخی قوانین وجود دارد؛ نه‌تنها در این حوزه، بلکه در موضوعات دیگری که می‌تواند بازدارندگی مؤثری در کشف جرم ایجاد کند نیز این موضوعات به ‌طور جدی در حال پیگیری است.

چهری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سرقت منزل اظهار داشت: در برخورد با سارقان حرفه‌ای منزل که به صورت سازمان‌یافته و با شیوه‌ها و شگردهای مشابه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، ۶۰۰ باند شناسایی و متلاشی شده که کشفیات حاصل از این اقدامات در حوزه سرقت منزل، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.