انهدام شبکه سازمانیافته سقط غیرقانونی جنین در سمنان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، از شناسایی و دستگیری یک شبکه سازمانیافته فعال در زمینه سقط غیرقانونی جنین در شهرستان سمنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، محمدتقی گلی گفت: این باند متشکل از فروشنده قرصهای غیرمجاز سقط جنین و فردی که بهعنوان ماما، بدون داشتن صلاحیت و مجوز قانونی، اقدام به انجام سقط جنین میکردند، بود.
گلی با بیان اینکه این شبکه مجرمانه در پی رصد دقیق و اقدامات هدفمند نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شد، افزود: پس از جمعآوری مستندات لازم و با صدور دستورات قضائی، اعضای این شبکه در عملیات هماهنگ دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند. وی با تأکید بر اینکه سقط غیرقانونی جنین از مصادیق بارز تهدید علیه سلامت عمومی و نقض حقوق بنیادین انسانهاست، ادامه داد: اقدامات این افراد نهتنها فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده، بلکه سلامت جسمی و روانی مادران را نیز به طور جدی به خطر میانداخته است.
دادستان مرکز استان سمنان بیان داشت: برای متهمان پرونده، با عناوین اتهامی متناسب، پرونده قضائی در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب سمنان تشکیل و پس از تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند و رسیدگی به این پرونده با قاطعیت و خارج از نوبت در دستورکار قرار دارد.
گلی ضمن هشدار جدی به مرتکبین این قبیل جرائم سازمانیافته، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی استان با همکاری نهادهای اطلاعاتی و انتظامی، هیچگونه تسامحی در برابر جرائمی که سلامت عمومی و ارزشهای انسانی را هدف قرار میدهد، نخواهد داشت. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه درمانهای غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجع رسمی گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.