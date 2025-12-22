کشف کلاهبرداری اسکیمری در پوشش فروش لوازمالتحریر
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری اعضای یک تیم چهارنفره مجرمانه که با روش اسکیمر بیش از ۵۰ میلیارد ریال از شهروندان سرقت کرده بودند خبر داد.
به گزارش پلیس فتا پایتخت، سردار داود معظمی گودرزی گفت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است. پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستورکار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند. معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین نیز با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی روشهای خود را بهروز میکنند، افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد قربانیان این پرونده عموما پس از خرید لوازمالتحریر در نقاطی از جنوب تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند. وی ادامه داد: در روند پیگیری پرونده پلیس به سرنخهای جدیدی رسید و مشخص شد متهمین با پوشش فروش لوازمالتحریر در جشنوارههای ویژه در جنوب پایتخت فعالیت خود را پیش میبرند که با تیزهوشی پلیس هر چهار نفر شناسایی و پس از تشریفات قضائی در حالی که مشغول کپیکردن کارتهای شهروندان بودند، دستگیر شدند. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه تعداد شکات این پرونده بیش از ۴۰ نفر است و همچنان نیز در حال افزایش است، اظهار داشت: شهروندان باید توجه داشته باشند به هیچ عنوان کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند و حتما عملیات بانکی و وارد کردن رمز را شخصا انجام دهند چراکه حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارتخوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکانپذیر نخواهد بود. گفت معظمیگودرزی با بیان اینکه تغییر رمز دورهای یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است، توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیس به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.