دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر ورود مجلس برای تغییر مصوبه تاثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور، گفت: این مصوبه، به راحتی قابل تغییر نیست و ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز دوشنبه در حاشیه همایش «حکمرانی علم و فناوری در انسجام ملی» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مصوباتی که شورا در مباحثی مثل کنکور و تاثیر معدل داشته است، این‌طور نبوده که براساس احساسات نوشته شده باشد بلکه با نظر جمعی از حکیمان، عقلا و متخصصان فن از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش و شورای عالی و دیگر صاحب‌نظران در حوزه تعلیم و تربیت، تدوین و تصویب شده است و به این راحتی قابل تغییر نیست.

خسروپناه افزود: مصوبه تاثیر قطعی معدل در پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور را داریم و تغییر نخواهد کرد و اعضای حقیقی و حقوقی شورا، تاکنون نظرشان بر این است که مصوبه کماکان ادامه پیدا کند. وی بیان داشت: ممکن است تعداد دروس پایه یازدهم را بخواهند کم یا زیاد کنند، اما اعضای شورا بر اصل تاثیر قطعی معدل در پذیرش کنکور، اجماع دارند و مخالفی در اعضای شورا نداریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان تغییر مصوبه شورا درخصوص تاثیر قطعی معدل دانش‌آموزان در قبولی کنکور هستند، توصیه کرد با توجه اینکه مجلس، کار‌های مهم‌تری دارد به آن امور بپردازند. خسروپناه درباره ایده وزیر علوم درخصوص کوتاه‌شدن طول دوره تحصیل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز گفت: این موضوع در حد یک ایده است و اینکه به یک نظر و سیاست و نهایتا به قانون تبدیل شود مقداری زمان‌بر است البته ایده قابل‌توجهی است که صاحب‌نظران باید روی آن کار کنند.