روند مهاجرت کادر درمان کاهش یافته و معکوس شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در یک سال اخیر روند مهاجرت کادر درمان کاهش یافته و حتی شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم. همچنین تعدادی از اعضای هیئت علمی به کشور بازگشته و مشغول فعالیت شده‌اند.

نادر توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت کمبود جذب پزشک و پرستار در بیمارستان‌ها اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام سلامت، موضوع حقوق و دستمزد است. معیشت کادر درمان، به‌ویژه پرستاران و پزشکان، تحت فشار جدی قرار دارد. پرستاری که ماهانه حدود 175 ساعت کار می‌کند، با احتساب شیفت عصر، شب و ایام تعطیل، دریافتی پایینی دارد. این در حالی است که مشاغل آزاد متناسب با تورم، درآمد خود را به‌روز می‌کنند، اما در حوزه درمان چنین امکانی وجود ندارد.

توکلی ادامه داد: در زمینه جذب نیروی پرستاری، امسال مجوز استخدام هزار و 400 نفر صادر شد، اما این ظرفیت به‌طور کامل پر نشد و حدود 800 نفر جذب شدند. با این حال، بخش بیمارستانی نداریم که به دلیل کمبود پرستار تعطیل شده باشد یا بخشی را نداریم که نیرو نداشته باشد زیرا در حوزه پرداخت‌ها نیز، نظام پرداخت در بیمارستان‌ها به‌روز است و کارانه و اضافه‌کاری پرستاران به‌صورت منظم پرداخت می‌شود؛ در حالی که در برخی مناطق کشور، تأخیرهای 8 تا 14 ماهه وجود دارد. همچنین پرداخت علی‌الحساب 60درصد عملکرد پزشکان در هر ماه در دانشگاه باعث شده حضور پزشکان در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران نیز تقویت شود. وی درباره روند مهاجرت پزشکان و پرستاران نیر گفت: در یک سال اخیر روند مهاجرت کادر درمان کاهش یافته و حتی شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم. تعدادی از اعضای هیئت علمی و پزشکان برجسته که پیش‌تر به کشورهای پیشرفته مهاجرت کرده بودند، به کشور بازگشته و مشغول فعالیت شده‌اند. این موضوع در کاهش تقاضا برای دریافت گواهی گوداستندینگ برای مهاجرت و خروج از کشور در نظام پزشکی تهران نیز کاملاً مشهود است. بیش از 10 نفر از افرادی که مهاجرت کرده بودند اکنون به دانشگاه بازگشته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: در کنار این مسائل، دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه‌هایی در حوزه بین‌الملل دارد؛ از جمله انعقاد تفاهم‌نامه با کشورهای منطقه برای ایجاد فرصت‌های شغلی کوتاه‌مدت برای پزشکان ایرانی. این برنامه‌ها می‌تواند ضمن افزایش درآمد پزشکان، به ماندگاری آنها در کشور کمک کند. نمونه‌هایی از این مدل همکاری در کشورهای حوزه خلیج‌فارس و عمان در حال اجراست.