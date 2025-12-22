نوبتدهی اینترنتی خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی آغاز شد
سامانه ملی و متمرکز نوبتدهی الکترونیک خدمات سرپایی حوزه سلامت از دیروز بهصورت رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش وبدا، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت دیروز اظهار داشت: از امروز (دوشنبه)، سامانه ملی و متمرکز نوبتدهی الکترونیک خدمات سرپایی حوزه سلامت بهصورت رسمی آغاز به کار کرده است. این سامانه با هدف ساماندهی، شفافسازی و ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و فوقتخصصی (سطح ۲ و ۳ خدمات درمانی) راهاندازی شده است.
علیرضا عسکری با اشاره به حجم بالای مراجعات درمانی در کشور افزود: براساس بررسیهای آماری انجامشده در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰میلیون مورد بستری در بیمارستانهای دولتی ثبت شده است، در حالی که تعداد خدمات سرپایی و ویزیت در مراکز درمانی دولتی از ۹۰میلیون مورد فراتر رفته و با احتساب خدمات کلینیکی، این عدد به حدود ۲۰۰میلیون مراجعه در سال میرسد. بدیهی است مدیریت چنین حجمی از خدمات بدون یک نظام یکپارچه و هوشمند، منجر به بینظمی، عدم شفافیت و نارضایتی مردم خواهد شد.
عسکری تاکید کرد: راهاندازی این سامانه ملی، اقدامی اساسی در جهت نظمبخشی به ارائه خدمات سرپایی، تسهیل دسترسی مردم، کاهش مراجعات غیرضروری حضوری و ایجاد امکان پایش و سیاستگذاری دقیقتر برای مدیران نظام سلامت است. از این پس، شهروندان در هر نقطه از کشور میتوانند بهصورت متمرکز، نوبت پزشکان متخصص و فوقتخصص مراکز درمانی دولتی را دریافت کنند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، فردی که در شهرستان داراب استان فارس سکونت دارد، میتواند از طریق این سامانه برای دریافت نوبت از پزشک متخصص در بیمارستان شفا یحیاییان تهران بهعنوان قطب ارتوپدی کشور اقدام کند. این سامانه امکان انتخاب پزشک، تخصص، محل ارائه خدمت و زمان مراجعه را متناسب با شرایط فرد فراهم میکند.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، هدفگذاری وزارت بهداشت را دستیابی به پوشش ۶۰درصدی نوبتدهی الکترونیک خدمات سرپایی مراکز دولتی تا پایان سال جاری عنوان کرد و گفت: تأکید ما بر ۱۰۰درصدی شدن نیست، چراکه همواره باید سهمی برای مراجعات حضوری، تماسهای تلفنی، خدمات اورژانسی و افرادی که دسترسی یا توان استفاده از اینترنت ندارند، در نظر گرفته شود. به همین منظور، حدود ۲۰ درصد ظرفیت مراکز برای این گروهها محفوظ خواهد ماند و هیچگونه اجبار در استفاده از سامانه اعمال نخواهد شد.
عسکری درباره آمادگی زیرساختهای فنی بیان داشت: با توجه به اجرای موفق نسخهنویسی الکترونیک در کشور، زیرساختهای لازم برای استقرار این سامانه نیز فراهم شده است. البته با توجه به پوشش بیش از ۶۷۸ مرکز دانشگاهی و بیمارستان دولتی، ممکن است در ابتدای مسیر چالشهایی وجود داشته باشد که با صبوری مردم و پیگیری مستمر، بهسرعت برطرف خواهد شد.
وی افزود: شهروندان میتوانند با مراجعه به سامانه ملی نوبتدهی الکترونیک به نشانی nobat.behdasht.gov.ir نسبت به دریافت نوبت پزشک، تخصص، محل خدمت و زمان مراجعه اقدام کنند.