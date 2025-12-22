قرارداد احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو با ۱۷۰ ایستگاه منعقد شده است
شهردار تهران گفت: برای احداث
۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو با ۱۷۰ ایستگاه قراردادی به ارزش هزار همت با جذب سرمایهگذار منعقد کردهایم.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در نشست هماندیشی فصلی ائمه جماعات منطقه ۲۰ تهران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری در بازسازی خسارات جنگ ۱۲روزه، بر محوریت مدیریت مشارکتی و مردمی در اداره شهر و حل مسائل معیشتی تأکید کرد.
زاکانی با بیان اینکه امروز هیچ خانوادهای آسیبدیده از جنگ سردرگم نیست، اظهار داشت: از هشت هزار و 520 واحد مسکونی آسیبدیده، تمامی واحدها تعیین تکلیف شدهاند و خانوارها بدون تحمل هزینه اضافی در مسکن مناسب اسکان یافتهاند.
وی با تشریح جزئیات، پایان بازسازی پنج هزار و 280 واحد با آسیب جزئی، پیشرفت عمده در بازسازی دو هزار و 521 واحد با آسیب متوسط و تعیین تکلیف کامل ۶۵۲ واحد نیازمند تخریب و نوسازی را از دستاوردهای شهرداری تهران در این عرصه برشمرد.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، اولویتدادن به توسعه حملونقل عمومی را یکی راهبردهای اصلی شهرداری تهران دانست و با اشاره به توسعه شبکه مترو گفت: در این چهار سال طول خطوط مترو به ۳۱۰ کیلومتر رسیده است. همچنین با اضافه شدن ماهیانه ۲۱ واگن به ناوگان، فاصله حرکت قطارها به حدود دو دقیقه کاهش خواهد یافت.
زاکانی افزود: برای احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو با ۱۷۰ ایستگاه نیز قراردادی هزار همتی با جذب سرمایهگذار منعقد کردهایم که نشان میدهد با روش مشارکتی و جذب سرمایه خارجی میتوان پروژههای بزرگ را پیش برد.