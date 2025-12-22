سخنگوی شهرداری درباره تصویب طرح انتخاب شهرداران با توجه به تناسب رشته تحصیلی اعلام کرد: دستور صریح رئیس‌جمهور این است که این آیین‌نامه اصلاح و کامل بشود؛ با رشته‌هایی مانند برق، مکانیک و پزشکی.

به گزارش پایگاه خبری شهر، عبدالمطهر محمدخانی در نشست خبری اظهار داشت: پروژه‌های مهم و ارزنده‌ای در هفته‌های آتی افتتاح‌ خواهد شد. این افتتاح پروژه‌ها به ما کمک می‌کند که هر بار خبرهای خوبی برای مردم داشته باشیم. افتتاح باغ راه حضرت زهرا(س) یکی از این اخبار خوب است. همچنین افتتاح ایستگاه متروی سرباز در دو هفته آینده که تقریبا آماده است.

محمدخانی ادامه داد: هفته آینده دو مسیر باقی‌مانده از میدان فتح را هم افتتاح خواهیم کرد. میدان فتح در این پروژه جدید ۶ دسترسی دارد که چهار دسترسی آن افتتاح شده است؛ پروژه‌ای که عملا ۱۲ سال به طول انجامید و گره بزرگ ترافیکی در جنوب‌غرب تهران را باز خواهد کرد. این پروژه هفته آینده به‌ پایان می‌رسد. همچنین قطعه ‌دوم‌ پروژه بروجردی تا پایان سال و فاز نخست شوشتری به‌طول بیش از ۹ کیلومتر تقریبا آماده است. جزئیات فاز اول آزادراه شوشتری باقی مانده که به زودی تقدیم مردم‌ خواهد شد. این آزاد راه کمک بسیار زیادی به حل ترافیک شرق و کل تهران خواهد کرد.

رکورد بی‌نظیر آسفالت‌‌‌ریزی

وی با بیان اینکه درمجموع در این دوره بیش از

۶ میلیون تن آسفالت ریختیم که یک رکورد بی‌نظیر در ادوار شهرداری تهران است، گفت: امیدواریم که این

یک میلیون و ۶۶۰ هزار تنی که تا الان در سال جاری اجرا شده افزایش داشته باشد؛ البته به میزان بارندگی پروژه آسفالت کاهش پیدا می‌کند که این یک تناقض شیرین است.

مدرک‌گرایی در انتخاب شهردار

یک شیوه منسوخ است

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر تصویب طرحی برای انتخاب شهرداران با توجه به تناسب رشته تحصیلی بیان داشت: به این سؤال با چند منظر می‌توان نگاه کرد. طبق جواب آقای چمران این مطلب هنوز ابلاغ نشده است. دستور صریح رئیس‌جمهور این است که این آیین‌نامه اصلاح و کامل بشود؛ با رشته‌هایی مانند برق، مکانیک و پزشکی.

محمدخانی افزود: نکته دوم درباره این قانون این است که این موضوع با انتقاداتی مواجه است؛ مدل مدرک‌گرایی به نظر می‌رسد یک شیوه منسوخ است. ما الان در بسیاری از کشورهای دنیا شهردارانی داریم که رشته تخصصی آنها حمل‌ونقل و شهرسازی نیست؛ شهرهای بزرگ آسیای‌شرقی، اروپا و آمریکا را می‌توان با این مدل مقایسه کرد. نکته بعدی این است که از محورهای ۹‌گانه وظایف مدیریت شهری سلامت و بهداشت شهر است. اگر به سایر محورها نگاه کنیم چرا متناسب با یکی از همین وظایف یعنی بهداشت و سلامت رشته‌های تحصیلی متناسب وجود ندارد. البته با تاکید رئیس‌جمهور این مورد اصلاح ‌خواهد شد.

وی تاکید کرد: این یک اقدام انتخاباتی و سیاسی برای تغییر مسیر است تا تمرکز مدیریت شهری از خدمت‌رسانی به هم بخورد که البته این‌طور نخواهد بود؛ مردم مسیر مدیریت شهری را انتخاب خواهند کرد و به افراد و برنامه‌هایی که علاقه دارند رای خواهند داد.