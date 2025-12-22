# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

شکست 46ساله آمریکا از ایران

مجتبی زارعی: «می‌دانید چرا ۴۶ سال است که آمریکا و اسرائیل‌ از ایرانیان شکست می‌خورند؟ چون ایرانیان غیر از توانایی‌های خُلقی و ملّی، دارای رهبری با ویژگی‌های الهی، حِکمی و کاریزماتیک هستند و سیاستمداران آمریکا و اسرائیل عموماً یک پای‌شان در پرونده‌هایی مثل جزیره جنسی جفری آپستین گیر است!»

اتاق فکر مشترک اسلام‌هراسی

ناصر کنعانی: «اهانت وقیحانه «جیک لانگ» نامزد جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا به قرآن کریم در جریان تظاهرات ضداسلامی در ایالت تگزاس، نشان می‌دهد پروژه‌های اسلام‌هراسی و مسلمان‌ستیزی از اتاق‌های فکر مشترک در آمریکا و رژیم اسرائیل نشأت می‌گیرد. این اقدامات شیطانی تحت شعارهای دروغین آزادی انجام می‌شود.»

درخشش نام خلیج‌ فارس

کاربری با انتشار این تصویر از دیلی‌میل نوشت: «به لطف باران اخیر، این روزها نام PersianGulf است که در دنیا می‌درخشد و وایرال شده است! خلیج زیبای تا ابد فارس...».

بحران پنهان در انگلیس

حسن عابدینی: «ایندیپندنت نوشته سالانه بیش از ۴۰هزار نفر شامل حدود ۲۰هزار زن و ۱۹هزار دختر به دلایل امنیتی و خشونت در انگلیس مفقود می‌شوند. این پدیده یک بحران پنهان است. تخمین زده شده که ۲۷هزار نفر از این افراد زمان ناپدید شدن، قربانی تجاوز، آزار جنسی یا بهره‌کشی می‌شوند.»

جعل بزرگ تاریخی

عبدالله گنجی: «٢۵٠٠ سال پادشاهی یک جعل بزرگ است که پلی بین کودتاچیان ١٢٩٩ و ١٣٣٢ با گذشته ایران برقرار نمایند. از فروپاشی ساسانیان تا ظهور صفویه(٩٠٧قمری) یعنی حدود٩٠٠ سال هیچ حکومتی بر سراسر ایران حکومت نمی‌کند. یکپارچگی از صفویه است. هرکس گوشه‌ای حکومت می‌کرد. حدود۶٠٠ سال بنی‌عباس عرب، سیصد سال مغول و... این دروغ را باهاش تاریخ هم درست کردند روی پول هم زدند.»

دستورالعمل ماه رجب

خلیل دردمند به مناسبت آغاز ماه پربرکت رجب، نوشت: «نامه معنوی مرحوم علامه آقاسیدعلی قاضی به شاگردانش در آغاز ماه رجب: ۱. توبه ۲. محاسبه و مراقبه ۳. اقامه نماز و نوافل همراه با حضور قلب ۴. نمازشب ۵. تلاوت قرآن ۶. دعای فرج و استغفار ۷. بعد از نماز مداومت بر تسبیحات حضرت زهرا ۸. زیارت اهل قبور ۹. ارتباط با مؤمنان و اهل خیر ۱۰. زیارت مساجد و اماکن مقدسه.»