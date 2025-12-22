فارسی | العربي | English
جمع ستاره‌های جهان در یک مسابقه نمادین کشتی روسیه

کشتی‌گیران مطرح روسیه که افتخارات جهانی و المپیک را در کارنامه دارند در یک مسابقه نمادین رو در روی هم قرار گرفتند.
برترین کشتی‌گیران روسیه سال ۲۰۲۵ را با برگزاری یک مسابقه ویژه و نمادین به افتخار هشتادمین سالگرد تولد کازبک ددگکایف مربی افسانه‌ای کشتی، به پایان رساندند. این رقابت در مانژ شهر ولادی ‌قفقاز برگزار شد که نمایندگان دو مکتب قدرتمند کشتی جهان، اوستیایی و داغستانی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. در این مسابقه چهره‌های شاخص و پرافتخار کشتی روسیه از جمله عبدالرشید سعدالله‌اف قهرمان دو دوره المپیک و همچنین زائور اوگویف و زائوربک سیداکوف قهرمانان المپیک توکیو، حضور داشتند. نتایج این مبارزات به شرح زیر است:
*۵۷ کیلوگرم: آرتم گوبایف ۲............................................................................................................................................................................................................ موسی مختیخانوف ۳
* ۶۱ کیلوگرم: عظمت توسکایف صفر............................................................................................................................................................................................................ زائور اوگویف ۴
* ۶۵ کیلوگرم: دژامبولت کیزینوف صفر.............................................................................................................................................................................................. ابراهیم ابراهیموف ۶
* ۷۰ کیلوگرم: دیدید بایف ۱۱.................................................................................................................................................................................................. عبدالرحمان دالگاتوف صفر
* ۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف ۱۰..................................................................................................................................................................................... ماگوما دیدی گادژیف صفر
* ۷۹ کیلوگرم: تیموراز سالکازانوف ۳........................................................................................................................................................................................................ احمد عثمانوف ۲
* ۸۶ کیلوگرم: آرتور تایفونوف ۸................................................................................................................................................................................................................. ابراهیم کادیف ۴
* ۹۲ کیلوگرم: ارسلان باگایف ۸.......................................................................................................................................................................................... امان‌اله گادژی ماگومدوف ۱۱ 
* ۹۷ کیلوگرم: سوسلان دژاگایف یک....................................................................................................................................................................................... عبدالرشید سعداله‌یف ۱۰
* ۱۲۵ کیلوگرم: اینال گاگلایف ۳........................................................................................................................................................................................................ عبداله کوربانوف یک

