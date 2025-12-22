کدام ایرانی رکورددار بازی در جام جهانی است؟
احسان حاجصفی با ۹ بازی در جامهای جهانی میان فوتبالیستهای ایرانی رکورددار به شمار میآید.
جام جهانی ۲۰۲۶ درست 170 روز دیگر شروع میشود. آسیا هشت سهمیه مستقیم دارد و در صورتی که عراق هم بتواند به جام جهانی راه یابد، سهمیههای آسیا به ۹ تیم افزایش مییابد. در ادامه رکوردداران بیشترین حضور در جام جهانی بین بازیکنان ایرانی آمده است؛ جایی که احسان حاجصفی با ۹ بازی در صدر قرار دارد ولی ممکن است این صدرنشینی در پایان جام جهانی ۲۰۲۶ از او گرفته شود.
۱- احسان حاجصفی...................................... ۹ بازی (۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲)
۲- علیرضا جهانبخش.................................... ۸ بازی (۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲)
۳- کریم انصاریفرد....................................... ۶ بازی (۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲)
مهدی طارمی..................................................................... ۶ بازی (۲۰۱۸ و ۲۰۲۲)
سردار آزمون....................................................................... ۶ بازی (۲۰۱۸ و ۲۰۲۲)
مرتضی پورعلیگنجی..................................................... ۶ بازی (۲۰۱۸ و ۲۰۲۲)
مجید حسینی................................................................... ۶ بازی (۲۰۱۸ و ۲۰۲۲)
مهدی مهدویکیا.............................................................. ۶ بازی (۱۹۹۸ و ۲۰۰۶)
آندرانیک تیموریان............................................................ ۶ بازی (۲۰۰۶ و ۲۰۱۴)
۱۰- علی دایی................................................................... ۵ بازی (۱۹۹۸ و ۲۰۰۶)
جواد نکونام........................................................................ ۵ بازی (۲۰۰۶ و ۲۰۱۴)
مسعود شجاعی................................................. ۵ بازی (۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸)