فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۸۳۲
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

برپایی محفل قرآنی تکواندوکاران

تکواندوکارانی از سراسر کشور در مسابقه معنوی قرآنی شرکت کردند؛ رویدادی که با حضور ۲۷۳ ورزشکار برگزار شد.
مسابقه معنوی قرآنی به مناسبت گرامیداشت شهدای اقتدار جنگ ۱۲روزه، با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران کشور و به میزبانی هیئت تکواندو استان قم و در مسجد مقدس جمکران برگزار شد. این مسابقات در دو بخش حفظ (حفظ کل قرآن کریم، ۲۰ جزء، ۱۰ جزء و جزء ۳۰) و قرائت (تحقیق و ترتیل) و با حضور نزدیک به ۲۳۰ نفر تکواندوکار از سراسر کشور در دو رده سنی زیر ۱۷ سال و بالای ۱۷ سال، برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها و در بخش آقایان، هیئت تکواندو استان قم عنوان قهرمانی را کسب کرد. استان مرکزی نایب قهرمان شد و تیم‌های لرستان و کرمانشاه هم عناوین بعدی را کسب کردند. در بخش بانوان نیز قم روی سکوی نخست ایستاد. البرز نایب قهرمان شد و سمنان و اصفهان هم عناوین بعدی را کسب کردند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

نجات غریق!(گفت و شنود)

زاویه‌دارها عبور از پزشکیان را کلید زدند

عقب‌ماندگی غرب‌گرایان از واقعیت‌های جهان (یادداشت روز)

حرفش را هم نزنید باشد برای پس از خروج کامل ناتو

اخبار ویژه

حامیان و بانیان گرانی یکشبه نگران شدند!

زخم کهنه مذاکره!

امنیت اجاره‌ای

ارتقای کیفیت مدیریت شهری یا حذف گزینشی و سیاسی چهره‌های توانمند؟!

اعتراف روزنامه‌نگار صهیونیست به درماندگی آمریکا و اسرائیل در مهار توان موشکی ایران