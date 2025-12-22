برپایی محفل قرآنی تکواندوکاران

تکواندوکارانی از سراسر کشور در مسابقه معنوی قرآنی شرکت کردند؛ رویدادی که با حضور ۲۷۳ ورزشکار برگزار شد.

مسابقه معنوی قرآنی به مناسبت گرامیداشت شهدای اقتدار جنگ ۱۲روزه، با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران کشور و به میزبانی هیئت تکواندو استان قم و در مسجد مقدس جمکران برگزار شد. این مسابقات در دو بخش حفظ (حفظ کل قرآن کریم، ۲۰ جزء، ۱۰ جزء و جزء ۳۰) و قرائت (تحقیق و ترتیل) و با حضور نزدیک به ۲۳۰ نفر تکواندوکار از سراسر کشور در دو رده سنی زیر ۱۷ سال و بالای ۱۷ سال، برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها و در بخش آقایان، هیئت تکواندو استان قم عنوان قهرمانی را کسب کرد. استان مرکزی نایب قهرمان شد و تیم‌های لرستان و کرمانشاه هم عناوین بعدی را کسب کردند. در بخش بانوان نیز قم روی سکوی نخست ایستاد. البرز نایب قهرمان شد و سمنان و اصفهان هم عناوین بعدی را کسب کردند.