اخبار کوتاه از فوتبال
تداوم حضور ایران در رده بیستم فیفا
در تازهترین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال جهان که توسط فیفا منتشر شده؛ تیم ملی ایران همچنان در رده بیستم جهانی و دومین تیم برتر آسیایی است.
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، آخرین ردهبندی تیمهای ملی جهان در سال 2025 (ردهبندی ماه دسامبر) را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر جایگاه همچنان در رده بیستم جهان جای دارد و پس از ژاپن، دومین تیم برتر آسیایی این ردهبندی به شمار میرود.
در ردهبندی کلی هم تیمهای ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه همچنان به ترتیب ردههای اول تا سوم را در اختیار دارند. ردهبندی 10 تیم برتر فیفا در ماه دسامبر 2025 به شرح زیر است:
1- اسپانیا 1877.18 امتیاز، 2- آرژانتین 1873.33 امتیاز، 3- فرانسه 1870 امتیاز، 4- انگلیس 1834.12 امتیاز، 5- برزیل 1760.46 امتیاز،
6- پرتغال 1760.38 امتیاز، 7- هلند 1756.27 امتیاز، 8- بلژیک 1730.71 امتیاز، 9- آلمان 1724.15 امتیاز، 10- کرواسی 1716.88 امتیاز (بدون تغییر)
ردهبندی 5 تیم برتر آسیا نیز به شرح زیر است:
1- ژاپن 1650.12 امتیاز (هجدهم جهان)، 2- ایران 1617.02 امتیاز (بیستم جهان)، 3- کره جنوبی 1599.45 امتیاز (بیستودوم جهان)، 4- استرالیا 1574.01 امتیاز (بیستوششم جهان)، 5- ازبکستان 1462.03 امتیاز (پنجاهم جهان)
بین ۳۰ کشور برتر ردهبندی فیفا، هیچ تغییری بین تیمها نسبت به ماه قبل رخ نداده است. ضمن اینکه بلژیک، مصر و نیوزلند، ۳ همگروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در ردههای هشتم، سیوپنجم و هشتادوهفتم جهان هستند.
قضاوت داوران تاجیکستانی در دیدار المحرق- استقلال
کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی تیم داوری قضاوتکننده در دیدار تیمهای المحرق بحرین و استقلال در هفته پایانی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 را اعلام کرد.
تیم داوری مصاف روز چهارشنبه المحرق بحرین و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا 2 اعلام شد که به شرح زیر است:
داور: سعدالله گلمرادی از تاجیکستان، کمکها: حسن کریموف، فرهاد کورالوف و عبدالله دولتوف از تاجیکستان، ناظر داوری: تورو کامیکاوا از ژاپن
این دیدار از ساعت 19:30 روز چهارشنبه در هفته پایانی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 برگزار خواهد شد.
برگزاری قطعی دیدار استقلال- گلگهر در مشهد
سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد دیدار تیمهای فوتبال استقلال و گلگهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر در مشهد برگزار خواهد شد.
برگزاری دیدار استقلال و گلگهر سیرجان در مشهد سرانجام قطعی شد تا یکی از مهمترین ابهامهای مربوط به میزبانی آبیهای پایتخت در نیمفصل نخست لیگ برتر به پایان برسد. طبق تصمیم نهائی، این مسابقه از هفته سیزدهم رقابتها در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار خواهد شد؛ موضوعی که طی هفتههای گذشته بارها درباره آن گمانهزنی شده بود و حالا رنگ قطعیت به خود گرفته است.
با اعلام رسمی سازمان لیگ دیدار تیمهای استقلال و گلگهر سیرجان در تاریخ اعلامشده، یعنی روز هفتم دیماه برگزار میشود، با این تفاوت که ساعت مسابقه نسبت به برنامه قبلی تغییر خواهد داشت و از ساعت ۱۵:۴۵ برگزار میشود. این دیدار قرار است در ورزشگاه امام رضا(ع) انجام شود؛ ورزشگاهی که در ماههای اخیر بهعنوان گزینه اصلی میزبانی استقلال مطرح شده بود.
با قطعی شدن میزبانی استقلال در مشهد، آبیهای پایتخت این فرصت را خواهند داشت که در شرایطی متفاوت از شهرقدس و در ورزشگاهی بزرگتر، از گلگهر پذیرایی کنند. این تصمیم میتواند هم از نظر فنی و هم از نظر روحی به سود استقلال باشد؛ بهویژه در مقطع حساسی از فصل که شاگردان ریکاردو ساپینتو برای جمعآوری امتیازات و بهبود جایگاه خود در جدول، به حمایت هرچه بیشتر هواداران نیاز دارند.