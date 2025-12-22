تصمیم تازه کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران با یکی از دو تیم اسپانیا و پرتغال بازی میکنیم!
سرویس ورزشی-
فدراسیون فوتبال مکاتبات خود برای برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی با اسپانیا را آغاز کرده و در حال مذاکره با فدراسیون این کشور است.
در فاصله کمتر از 6 ماه مانده به آغاز جام جهانی 2026، فدراسیون فوتبال در حال رایزنی برای فراهم کردن بازیهای تدارکاتی است تا تیم ملی با آمادگی در این رقابتها شرکت کند. امیر قلعهنویی برای دو فیفادی فروردین و خرداد سال آینده خواستار چهار دیدار دوستانه شده است. در جلساتی که سرمربی تیم ملی با مسئولان فدراسیون فوتبال داشته، تأکید کرده که این چهار بازی باید شامل دو دیدار تدارکاتی برای شبیهسازی دیدار مقابل نیوزیلند و دو مسابقه دوستانه برای تمرین دیدار با مصر و بلژیک باشد.
در چند وقت اخیر صحبت از برگزاری بازی دوستانه با اسپانیا و پرتغال مطرح شده اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرد کادرفنی تیم ملی تمایل دارد با یکی از این دو تیم دیدار دوستانه برگزار کند نه هر دوی آنها. پیش از این فدراسیون فوتبال صحبتها و مذاکراتی با فدراسیون پرتغال انجام داده بود و به تازگی نیز مکاتباتی با فدراسیون اسپانیا صورت گرفته است. در این نامهنگاریها حتی در مورد محل برگزاری دیدار دوستانه با ماتادورها نیز تبادل نظر انجام شده و اگر برگزاری این بازی قطعی شود ممکن است تیم ملی در خرداد ماه سال آینده در قاره اروپا یا در کشور آمریکا به مصاف اسپانیا برود.
افزایش احتمال برگزاری دیدار دوستانه ایران و اسپانیا در شرایطی است که پیش از این رئیس فدراسیون فوتبال برگزاری بازی دوستانه با پرتغال را قطعی میدانست. تاج اواسط آذرماه در گفتوگویی اظهار داشت: ایران در آستانه امضای تفاهمنامه با فدراسیون فوتبال پرتغال است تا با این تیم یک دیدار دوستانه را در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی انجام دهد.
تاج همچنین زمان احتمالی این بازی را هم اعلام کرده و گفته که ایران و پرتغال برای بازی دوستانه در ششم خرداد که دومین بازی دوستانه این دو تیم در فیفادی ژوئن خواهد بود، توافقات را انجام دادهاند. این در حالی است که پرتغال به عنوان یکی از بهترین تیمهای دنیا میتواند حریف تدارکاتی بسیار مناسبی برای تیم ملی باشد و ایران را در راه آمادهسازی برای دیدار با بلژیک و شاید حریفان بزرگتر در مرحله حذفی یاری برساند. پیش از این از تیمهایی نظیر ایسلند، اسکاتلند و تونس به عنوان حریفان احتمالی تیم ملی نام برده میشد و فدراسیون همچنان در حال رایزنی برای هماهنگی دو مسابقه دوستانه در فروردین ماه است. برنامه دیدارهای تیم ملی در جام جهانی 2026 به این شرح است:
* ایران........................................................................................ نیوزیلند
ساعت 4:30 صبح روز سهشنبه 26 خرداد 1405 به وقت تهران- ورزشگاه سوفای لسآنجلس
* بلژیک........................................................................................... ایران
ساعت 22:30 روز یکشنبه 31 خرداد به وقت تهران- ورزشگاه سوفای لسآنجلس
* مصر............................................................................................... ایران
ساعت 6:30 صبح روز شنبه 6 تیر به وقت تهران- ورزشگاه لومنفیلد سیاتل
نبی: امیدوارم بهترین بازی دوستانه را داشته باشیم
دیروز هم مهدی محمدنبی، نایبرئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی درباره آخرین وضعیت بازیهای دوستانه تیم ملی پیش از جام جهانی، بیان داشت: برای فیفادی ماه مارس و ژوئن و اردوهای تدارکاتی پیشرو، جلسهای با امیر قلعهنویی، هدایت ممبینی و سایر ارکان فدراسیون برگزار کردیم. کار را دنبال میکنیم تا هرچه سریعتر به نتیجه و جمعبندی برسیم. امیدواریم بهترین بازیها را در این ۲ فیفادی پیشرو داشته باشیم. حضور تیم ملی با آمادگی کامل در جام جهانی نشان از قدرت فوتبال ایران دارد. مدیر تیم ملی ایران در پایان گفت: امیدواریم بازیکنان مصدومی که امیر قلعهنویی تلفنی یا حضوری با آنها صحبت کرده، به خوبی خودشان را آماده کنند زیرا حضور در تیم ملی نیازمند آمادگی بازیکنان است. همانگونه که پیش از این اشاره شده تیم ملی جای بهترین است و امیدواریم نفرات ما هم به شکلی در شرایط آمادهسازی قرار بگیرند که بتوانند در جام جهانی تاثیرگذار باشند.